Provisorium kostet mehr als 100 000 Euro

Für ein Jahr: Krippengruppe im Mobilbau auf Areal der Kita Dreye untergebracht

+ Die Kinder erleben eine fröhliche Spielrunde mit der Ersten Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith (im schwarzen Hosenanzug) sowie mit den Kita-Mitarbeiterinnen Jennifer Bunte und Christina Dummeyer. Die Erzieherin Silke Westphal sitzt mit weiteren Kindern in einer Ecke. Foto: Sigi Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Kinder der Seepferdchen-Gruppe sind jünger als drei Jahre und kommen nicht nur aus Dreye und Sudweyhe, sondern aus anderen Ortsteilen der Gemeinde wie zum Beispiel aus Leeste und Kirchweyhe. Sie sind allesamt in einem besonderen Gebäude untergebracht: Es ist ein angemieteter Mobilbau, für den die Gemeinde monatlich einen Betrag in Höhe von 4 000 Euro ausgibt. Wenn der Bau nach rund einem Jahr demontiert wird, um Platz für einen Neubau/Anbau zu schaffen, wird die Gemeinde für das Provisorium mehr als 100 000 Euro ausgegeben haben. Allein die Summe in Höhe von 56 000 Euro musste die öffentliche Hand für die Anlieferung, für den Kraneinsatz, Montage sowie Demontage und vorbereitende Arbeiten bezahlen.