Protestaktion zu GS Agri: „Wir sagen Nein“

Dieter Höft steht in Melchiorshausen in der Nähe der B 6 vor dem Areal, das zu einem Gewerbegebiet umgewandelt werden soll. GS Agri möchte dort eine Anlaufstelle errichten. - Foto: Schritt

Melchiorshausen - Von Sigi Schritt. Sie haben Angst vor Lärm, Staub und hohen Türmen und befürchten Verkehr und Elektrosmog durch Sendeanlagen auf Silotürmen: Bürger aus Melchiorshausen wollen kein zweites Gewerbegebiet zwischen der Bundesstraße 6 und dem Kuhweg, in dem sich GS Agri eine Anlaufstelle für die Landwirtschaft errichten will.

Die Protestler um Anlieger Dieter Höft haben am Jahresanfang eine Bürgerinitiative gegründet und zwischenzeitlich 300 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt, am Wochenende eine Homepage freigeschaltet und eine Facebook-Seite veröffentlicht. Wer regelmäßige Informationen haben möchte, kann diese abonnieren. Anfang Februar wollen die Bürger mit einer weiteren Schilderaktion ihren Protest erneut zum Ausdruck bringen. Bereits im Dezember haben etwa 80 Einwohner ein Schild aufgestellt.

„Wir sagen Nein“, steht auf den 50 Schildern, die noch im Flur von Dieter Höft lagern. Die Bürger wollen sie am Sonnabend, 4. Februar, entlang des geplanten Gewerbegebietes und in den Gärten der Häuser der umliegenden Straßen aufstellen, kündigt Höft an. Die Kritik richtet sich gegen die Gemeinde, die ein „zweites, riesiges Gewerbegebiet Melchiorshauen/B6 II“ mit einer Größe von rund 65.000 Quadratmeter plant“.

Dort soll unter anderem das Unternehmen GS Agri auf einem 12.000 Quadratmeter großen Areal seine Anlagen bauen. Auf ihrer Homepage haben Höft und seine Mitstreiter ihre Forderungen formuliert: „Keine Ansiedelung von Unternehmen in Melchiorshausen, die die Umwelt belasten und die Lebensqualität der Bürger verringern. Dies gilt insbesondere für die GS agri. Frühzeitige Mitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger bei der Planung der zukünftigen Flächennutzung. Erhöhung der Lebensqualität in Melchiorshausen durch die Gestaltung eines attraktiven Ortskernes.“

Wie Dieter Höft deutlich macht, unterstützen die Melchiorshauser die Weiterentwicklung des Ortes und auch die Bemühungen der Verwaltung, GS Agri aus dem Leester Ortskern zu verlagern. Sie sehen ihre Nachbarschaft aber als nicht geeignet an. „Wir wollen keine Industrieanlagen wie Mischfutterwerke mit Silos, die 25 Meter hoch sind.“ Die Fläche des ehemaligen Lohnunternehmers Horst Leisewitz reiche nicht aus. Die Gemeinde müsste weitere Flächen ankaufen, auch von Höft und beispielsweise von Diana Christen, ehemaliges SPD-Ratsmitglied.

„Die Trecker kreisen dann im Karree. Möglicherweise fahren sie über den Kuhweg, weil sie an der B 6 nicht Richtung Syke abbiegen können.“ Sie will ihre „schöne Wiese“ ebenso wenig veräußern wie Höft seinen Acker. Beide möchten, die Sache im Guten zu regeln und meinen damit, die Genossenschaft aus Schneiderkrug aus ihrer Nachbarschaft fernzuhalten.

Sorgen sollen gehört werden

„Wir nehmen die Bedenken und Einwendungen ernst“, sagt Bürgermeister Andreas Bovenschulte, der längst Gesprächsbereitschaft signalisiert hat. Ein Mischfutterwerk schließt er aus. Das hatte bereits GS-Agri-Projektleiter Jürgen Focke vor eineinhalb Jahren gegenüber dieser Zeitung bestätigt. Es gehe vielmehr darum, Getreide der Landwirte anzunehmen, um die Mengen dann an die weiterverarbeitenden Werke zu transportieren.

Wie Baudirektor Steffen Nadrowski und der Stadtplaner Christian Silberhorn versichern, wird jedes noch so kleine Argument der Bürger sorgfältig geprüft. „Wir stehen ganz am Anfang eines ergebnisoffenen Verfahrens“, so Silberhorn. Jetzt komme die frühzeitige Bürgerbeteiligung. „Wir machen mehr als das Gesetz fordert“, so Nadrowski.

Parallel zum Bauleitverfahren hatten die Verwaltungsmitarbeiter Gespräche mit den betreffenden Eigentümern geführt, weil die Gemeinde einen Zwischenerwerb forciert, um das Areal zu entwickeln. Dies hätte unnötig eine Protestlawine ausgelöst, so Silberhorn. „Die rechtlichen Hürden für einen Neubau liegen sehr hoch“, sagt Steffen Nadrowski. „Die Bürger bekommen mehrfach Gelegenheit, ihre Bedenken vorzutragen.“

