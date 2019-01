Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe rechnet mit Mitgliederzuwachs

Weyhe – Die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Weyhe und Umgebung geht nach dem Besuch der NDR-Plattenkiste vor wenigen Tagen von einem Mitgliederzuwachs aus. Der Vorstand um den Vorsitzenden Peter Beindorf dessen Stellvertreter Helmut Kachold und Schatzmeister Siegfried Just hatten im Gespräch mit NDR-Moderatorin Kerstin Werner von ihren Erlebnissen berichtet.

Peter Beindorf erinnert sich noch gut an die Zeit, als er nach einem seiner Vorsorgetermine von der Krankheit erfuhr. Er fragte sich nach seinen Aussichten mit einer Krebserkrankung. Um seine Ängste loszuwerden, schloss er sich der Gruppe an. Es überraschte ihn, wie locker die Mitglieder das Thema besprachen.

Auf der Jahreshauptversammlung im Kirchweyher Martha-Schubert-Haus berichtete Beindorf vor 19 von 28 Mitgliedern außerdem, dass Betroffene angerufen hätten. Einem Anrufer aus Bad Nenndorf gab er den Tipp, sich einer Gruppe in Wohnortnähe anzuschließen und vermittelte ihm die Adresse der Selbsthilfegruppe in Springe.

Außerdem gab Beindorf einen Überblick über die geplanten medizinischen Fachreferate. So sei im Frühjahr der Vortrag eines Geriatrikers vorgesehen, ob in der zweiten Jahreshälfte ein weiterer Fachvortrag erfolgt, ist noch nicht sicher. Beindorf erfüllt damit die Wünschen der Mitglieder, die ihre Monatstreffen lieber nutzen möchten, „um miteinander zu quatschen“. „Es ist unseren Mitgliedern ein großes Bedürfnis, mit anderen Betroffenen über gemeinsame Probleme zu sprechen, Erfahrungen auszutauschen, sich Rat zu holen und auch selbst Tipps zu geben“, so Beindorf.

Nachdem der Vorsitzende mehrere Jubilare für eine langjährige Mitgliedschaft geehrt hatte, blieb noch genügend Zeit für gemeinsame Gespräche. bt