Weyhe will NDR-Stadtwette gewinnen: Projektchor sucht Sänger

Kirchweyhe - Die Vorbereitungen für den Auftakt der NDR-Sommertour in Weyhe laufen auf Hochtouren, berichtet Ines Mannott vom Stadtmarketing der Gemeinde. Seit Montag arbeiten Bürger Hand in Hand mit Mitarbeitern der Gemeinde mit dem Ziel, die vom NDR gestellte Wette zu gewinnen. Ob das klappt, zeigt sich am Samstagabend. Es werden weiterhin händeringend Freiwillige gesucht.

Die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith war sich von Anfang an sicher, dass die Weyher Bevölkerung mitzieht und die Bürger „Vollgas geben“. Der Sender hatte am Montagmorgen im Radio diese Aufgabe ausgeben: Bevor die Gruppe Hot Chocolate auftritt, soll auf dem Kirchweyher Marktplatz eine Mühlenkulisse entstehen. Mehr noch: Mindestens 250 Menschen sollen verkleidet als Müller, Bäcker oder Bauern ein eigens für diese Veranstaltung getextetes Weyhe-Lied zum Thema Mühle präsentieren. Ines Mannott geht davon aus, dass die gewünschte Anzahl an singenden Frauen und Männern zusammenkommt und sie sogar noch übertroffen wird.

„Wir haben drei Projektgruppen ins Leben gerufen“, so Mannott. Die Mühlenkulisse haben Freiwillige zusammen mit dem Bauhof-Team errichtet. Sie ist fertig. Heute gilt es nur noch, die Kulisse in mehrere Teile zu zerlegen, damit sie transportfähig ist.

+ Der NDR sendet am Samstag live aus Weyhe. © Sigi Schritt Tatjana A.-J. Nivilinszky schrieb den Text zur Weyher Mühlen-Hymne und probte mit dem Projektchor, der dabei Strophen und Refrain zur Melodie Uriah Heeps „Lady In Black“ singt. Der Chor kann noch jede Menge Verstärkung gebrauchen. Wer also mitsingen möchte, kann am heutigen Freitag um 18 Uhr im Freibad proben. Wichtig sei es aber, sich am morgigen Samstag bis spätestens um 19 Uhr beim Maskenbrunnen einzufinden – in Verkleidung.

Laut Wette besteht eine Verkleidung aus drei Teilen. Die Gemeinde hat bereits einen Fundus an Utensilien, die entsprechende Berufsgruppen repräsentieren. Dazu richten Gemeindemitarbeiter und ehrenamtliche Helfer eine Kostümausgabestelle ab 18 Uhr ein. Mitarbeiter des NDR zählen im Rahmen einer Liveübertragung ab 19.30 Uhr die Wettteilnehmer.

Aufbau für die „NDR-Sommertour" in Weyhe Am Freitag wurde alles für die „NDR-Sommertour" auf dem Marktplatz in Weyhe aufgebaut und vorbereitet. © Sigi Schritt Wie die vielen Helfer, die sich bislang engagieren, glauben auch Christina Damrow und Klaus Husmann, Vertreter der Hauptsponsoren, an einen Erfolg. „Weyhe gewinnt die Wette“, so Klaus Husmann. Der Leiter der Kirchweyher Filiale der Kreissparkasse sagt, dass das Event der Superlative seit Tagen Gesprächsthema sei, sowohl bei seinen Kunden als auch bei seinen Mitarbeitern. Die wiederum sind laut Husmann teilweise in Vereinen organisiert, die ebenfalls ein enormes Interesse haben, dass die Weyher Bevölkerung die NDR-Aufgabe löst, um die Wesergemeinde bestmöglich zu repräsentieren.

Christina Damrow, Leiterin des Vertriebsmarketings der Mediengruppe Kreiszeitung, hat Videos und die Berichterstattung in dieser Zeitung verfolgt und glaubt, dass der Zusammenhalt enorm sei. Das Event schweiße die Menschen zusammen. Die Mediengruppe Kreiszeitung beteiligt sich ebenfalls am Event und verteilt Gratis-Popcorn und bietet ein Kinderschminken an – sicherlich auch mit Mühlenmotiven.

---

Die Veranstaltung am Samstag beginnt um 18 Uhr, die Live-Schaltung des NDR-Fernsehens „Hallo Niedersachsen“ und die Wetteinlösung beginnt um 19.30 Uhr.

Radio „NDR 1 Niedersachsen“ berichtet am Samstag ab 15.50 Uhr, 17.20 und in der Zeit von 18 bis 20 Uhr aus der Wesergemeinde.

Auszug aus dem Zeitplan:

17.45 Uhr: Partykracher von DJ Darco

18 bis 19 Uhr

Party mit DJ Hendrik Treuse, Schüssel-Schorse, Musikquiz

19 bis 20 Uhr

Moderatoren im Gespräch mit Hans Willms, Chefredakteur der Mediengruppe Kreiszeitung, Auflösung der Wette

20 bis 21 Uhr:

Party mit DJ Hendrik Treuse, Konzert von The Smashing Piccadillys

ab 21 Uhr: Spiel „Entenjagd“, Konzert von Hot Chocolate und Konzert von The Smashing Piccadillys