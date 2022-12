Das Programm für den Weyher Adventskalender: Weihnachtsmannbesuch zum Auftakt

Von: Sigi Schritt

Teilen

Der Weihnachtsmann vor dem Rathaus Weyhe mit echten Rentieren. Sie heißen Blitzi und Rudi. © Sigi Schritt

Warum steht vor dem Rathaus Weyhe bloß ein Gatter, in dem sich zwei echte Rentiere befinden. Wem gehören sie? Und was macht der Mann in Rot dort? Kinder haben beim Auftakt des Adventskalenders der Gemeinde Weyhe so einige Fragen gehabt. Keine Frage, die Aktion, die sich das Stadtmarketing hatte einfallen lassen, kam sehr gut an.



Weyhe - Ist es wirklich der echte Weihnachtsmann, der auf einem Stuhl vor dem Weyher Rathaus sitzt? Er muss es sein, schließlich stehen die Rentiere Rudi und Blitzi vor dem Verwaltungsgebäude. So oder so ähnlich haben gestern Abend einige Eltern Fragen ihrer Kinder beantwortet. Viele Mädchen und Jungen nutzten die Gelegenheit, (Geschenke-)Wünsche zu formulieren.

Die Gemeinde hatte diese Veranstaltung organisiert. Es gab kostenlose Heißgetränke mit und ohne Alkohol - serviert unter anderem von Wirtschaftsförderer Dennis Sander und Lena Eckhardt vom Stadtmarketing.



Diese Veranstaltung bildete den Auftakt für den „Weyhnachtlichen Adventskalender“. Bis Heiligabend öffnet sich täglich ein Türchen. Heute hat die Inklusionsgruppe Drums Alive beim TSV „Blau-Weiß“ Melchiorshausen eine Überraschung vorbereitet. Beginn: 18.30 Uhr. Bis Heiligabend öffnen sich an jedem weiteren Tag immer um die selbe Uhrzeit eine andere Tür.

Programm Adventskalender Weyhe © Gemeinde Weyhe

Programm Adventskalender Weyhe © Gemeinde Weyhe

Das schreibt die Gemeinde Weyhe zur Aktion „Weyhnachtlichen Adventskalender“: 24 Tage, 24 Türchen, dahinter 24 Aktionen: Das Stadtmarketing der Gemeinde Weyhe hat sich für die Vorweihnachtszeit etwas besonders Stimmungsvolles einfallen lassen. Streng genommen auch schon im vergangenen Jahr, denn 2021 hätte der „Weyhnachtliche Adventskalender“ eigentlich bereits Premiere feiern sollen, musste letztlich aber corona-bedingt abgesagt werden. Weyher Vereine, Firmen, Kulturschaffende, die Kirchengemeinden und weitere Institutionen laden dabei zu sich ein. Um 19 Uhr ist jeweils alles wieder vorbei. „Eine halbe Stunde in der winterlichen Kälte reicht vermutlich auch. In der gibt es dafür ein herzerwärmendes Programm“, so Lena Eckhardt vom Stadtmarketing. „Das Ganze soll Gelegenheiten zum Innehalten in der meist so stressigen Vorweihnachtszeit bieten. Denn meist hetzen wir doch nur durch den Advent. Aber so richtig Zeit, diese eigentlich so besinnliche Zeit zu genießen und zusammenzukommen, nimmt man sich oft nicht“, freut sich die Organisatorin schon darauf, den Menschen ein paar Momente der Entschleunigung zu schenken. Die einzelnen Aktionen siehe Flyer unten. Das gesamte Programm mit allen Veranstaltungsorten gibt es ab sofort im Flyerformat im Weyher Rathaus sowie online. Zudem wird der „Weyhnachtliche Adventskalender“ auf den Social-Media-Kanälen der Gemeinde Weyhe begleitet. Die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen ist kostenlos.