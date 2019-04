Premiere mit 115 Tanzfreunden

+ Beim „Dance for Demenz“ beweisen die Gäste, dass sie noch nichts verlernt haben. Foto: Husmann

Melchiorshausen – Eine Disco für jung gebliebene und tanzfreudige Senioren haben die Gemeinde Weyhe und der Verein Pro Dem am Freitag im Gasthaus Waldkater in Melchiorshausen veranstaltet. Unter dem Motto „Dance for Demenz“ sollte dieser Tanzabend für die Teilnehmer auch eine Reise in ihre Vergangenheit werden. Und das ist den beiden Organisatorinnen Lilja Helms und Dagmar Heidtmann ganz hervorragend gelungen.