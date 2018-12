Bremer Stadtmusikanten geben Vorstellung

Kirchweyhe - Premiere für den Kirchweyher „Weyhnachtsmarkt“: „Die Bremer Stadtmusikanten“ vom Theater Interaktiwo besuchen am Montag erstmals die gute Stube der Wesergemeinde.

Das kündigt Ines Mannott vom Stadtmarketing an. Das Figurentheater richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Esel Oskar, Hund Benno, Katze Winnifred und der Hahn Lorenzo haben laut Mannott eine weihnachtliche Sonderfassung des bekannten Märchens der Gebrüder Grimm im Gepäck. Die Gratis-Vorstellungen beginnen um 16 und 18 Uhr. Bürgermeister Andreas Bovenschulte lobt die Darbietungen dieses Ensembles, weil er sie bereits vielmals in der Hansestadt mit seinen Kindern verfolgt hatte.

