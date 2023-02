Shopping statt Büffeln

Vermessen die Standplätze: Franziska Schwarz-Beck (FDP) sowie Falk Brozio und Katrin Kurtz (beide SPD). © Sigi Schritt

Ratsmitglieder wollen mit einer besonderen Aktion mithelfen, den Geldbeutel zu entlasten.

Weyhe – So etwas hat es in der KGS Leeste noch nie gegeben: einen Kleiderflohmarkt im Erdgeschoss der Gesamtschule. Er ist für Samstag, 11. Februar, geplant und soll in der Zeit von 10 bis 14 Uhr über die Bühne gehen.

Dieser Kleiderflohmarkt sei eine lokale Börse für gebrauchte Kinder- sowie für Erwachsenenbekleidung, sagen die Organisatoren. Er soll mithelfen, die steigenden Lebenshaltungskosten abzufedern.

Die Veranstaltung wird von einer Initiative organisiert, die sich „Weyhe gemeinsam. Die parteiübergreifende Ideenwerkstatt des Gemeinderates“ nennt. Sie kooperiert für dieses Projekt mit dem Förderkreis der Leester Gesamtschule.

Franziska Schwarz-Beck (FDP) sowie die Sozialdemokraten Kathrin Kurtz und Falk Brozio stellen das Projekt vor. Beschicker könnten Sachen für Neugeborene ebenso anbieten wie für Senioren, kündigt Franziska Schwarz-Beck an. Was an jenem Tag dort gehandelt wird, sei ausschließlich gebrauchte Ware und Sache der Flohmarkthändler. „Kommerzielle Verkäufer lassen wir nicht zu“, ergänzt Falk Brozio. Schwarz-Beck weiter: Die Preisbildung obliege den Verkäufern. Der unterste Preis für ein Kleidungsstück wird sich um 50 Cent bewegen, eine Jacke ist wahrscheinlich schon für zehn Euro zu haben.

Für so manchen Verkäufer seien einige Stücke besonders wertvoll, weil Emotionen mit im Spiel sind, sagt Kathrin Kurtz. Aber schließlich gelte es, die Preise so anzupassen, dass die angebotenen Kleidungsstücke auf dem Basar gekauft werden. Handeln sei ja auch ausdrücklich erwünscht, so Kurtz.

Mehr als 70 Verkäufer wollen ihre Tische aufstellen, kündigt das Trio an. Damit die Veranstaltung erfolgreich wird, wünscht sich das Organisationsteam sehr viel Publikum. Jeder könne in die KGS kommen, um zu stöbern und Gebrauchtes zu kaufen.

Wer am Samstag an der Schule entlang fährt, wird ab 9 Uhr sehen können, wie die privaten Flohmarkt-Beschicker ihre Waren und Stände vom Parktplatz zum Eingang rollen. Der Weg zur Schule und zum vorgesehenen Platz sei barrierefrei, so Falk Brozio. Sollten sich noch weitere Verkäufer melden, die zum Beispiel nur drei Hosen verkaufen möchten, dann sollen sie in der großzügigen Sitzlandschaft aus Holz Platz nehmen. Eine Anmeldung ist unter der E-Mail-Adresse „weyhe.gemeinsam@web.de“ möglich.

Der Förderkreis der KGS Leeste „bietet kleinere Leckereien“ an, sagt Falk Brozio. Der Ratsherr fungiert in diesem Gremium auch als erster Vorsitzender. Die Speisen und Getränke würden zu bezahlbaren Preisen angeboten.

Der Eintritt ist frei. Für den Kleiderflohmarkt würden auch keine Standgebühren erhoben, kündigt das Trio an. Doch es bittet um Spenden: Mit dem eingenommenen Geld soll der Mittagstisch im Bahnhof Sudweyhe finanziert werden, den das Aktionsbündnis ebenfalls anbietet (wir berichteten).

Warum die drei Ratsmitglieder bei dieser Initiative mitmachen? Den Impuls zu dieser Initiative habe er in einer Ratssitzung gehabt, sagt Falk Brozio. Sofort habe er parteiübergreifende Unterstützung erhalten: zum Beispiel von Franziska Schwarz-Beck. Schließlich müssten alle in das Portemonnaie schauen, ergänzt Kathrin Kurtz.

Eines hatte der SPD-Ratsherr Brozio nicht erreichen wollen: einen kommunalen Härtefonds zu schaffen. Es müsse etwas Besseres und Niedrigschwelligeres geben, als nur Geld zu verteilen, fand er. Schnell seien die Ideen Suppenküche sowie Kleiderflohmarkt geboren worden.

Eine schöne Erkenntnis sei zudem, dass man die Vertreter der anderen Parteien neu und anders kennenlernt, weil man an diesen konkreten Projekten gemeinsam zupackt. „Wir müssen aus dem gefühlten Elfenbeinturm der Kommunalpolitik herauskommen“, so Brozio weiter.

Dieses Projekt soll keine Eintagsfliege sein. Das versprechen die Ratsmitglieder auf Nachfrage. Nach dem ersten Flohmarkt in wenigen Tagen soll eine Fortsetzung im Herbst stattfinden. Auch der KGS-Förderkreis sei dann wieder mit im Spiel.

