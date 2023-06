Poolparty für Kinder und Jugendliche am 2. Juli im Freibad Weyhe

Von: Dierck Wittenberg

„Heißeste Party des Jahres“: Schwimmmeister Markus Kuske und Natalie Dykier von der Kreissparkasse Syke laden ein. © Dierck Wittenberg

Es wird bunt, laut und erfrischend im Weyher Freibad: Am Sonntag, 2. Juli, steigt dort von 13 bis 17 Uhr eine Poolparty für Jugendliche und Kinder ab acht Jahren.

Weyhe – Die „heißeste Party des Jahres“, verspricht Natalie Dykier von der Kreissparkasse Syke. Für die Sommer-Pool-Party, die es in dieser Form zuletzt 2019 gegeben hatte, kooperiert die Gemeinde mit der Sparkasse.

In der Mitteilung der Gemeinde kündigt Gemeindesprecher Sebastian Kelm „ein spritziges Spektakel“ an: Der Sommer werde in Weyhe mit reichlich „Sun And Fun“, Sonnenschein und Wasserspaß eingeläutet.

„Alles, was Spaß macht, ist im Becken vorhanden“, sagt Kelm beim Vor-Ort-Termin. Die Sparkasse wird laut Dykier eine Tombola anbieten.

Das Zephyrus-Discoteam sorgt für Party und Stimmung

Für die Party und die Stimmung im Schwimmerbecken und drumherum ist das Zephyrus-Discoteam verantwortlich. Laut Ankündigung hat sich das Team aus Oerlinghausen in der Nähe von Bielefeld auf Veranstaltungen wie diese spezialisiert. Ein Profi-DJ werde über Anlage mit satten 8000 Watt angesagte Chart- und Sommerhits auflegen. Darüber hinaus erfülle er Musikwünsche der kleinen und großen Pool-Party-Gäste.

Das Discoteam wird in der Ankündigung wie folgt zitiert: „Im Wasser laden aufblasbare Großspielgeräte in verschiedensten Farben und Formen zum Spielen und Toben ein, da schwimmen krasse Seeungeheuer, Wasserschildkröten, Riesenkraken und sogar ein Disco-Hase. Auf den coolen Twister-Inseln lässt sich prima chillen, die lila Laufmatte kann nur mit viel Anlauf und Full-Speed bewältigt werden, in den kunterbunten Water-Globes können sich alle Wasserratten übers Wasser kugeln.“

Angebote auch außerhalb des Beckens

Aber auch jenseits des Beckenrandes wollen die erprobten Animateure vom Zephyrus-Discoteam gute Laune verbreiten, so Kelm weiter. Gesucht werden zum Beispiel die Hula-Hoop-Queen oder der Luftgitarrengott des Tages. Zudem könne an diesem Nachmittag sogar der Weltrekord im Badekappe-Befüllen geknackt werden – wenn sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer richtig reinhängen. Abgerundet werde das Ganze von allerlei Attraktionen auf der Wiese, angefangen von der Torwand und dem Dribbel-Parcours für Fußballfreunde über Springseile, Rasen-Ski, Pedalos und Stelzen bis hin zu Balancierbalken und Hüpfsäcken. Und schließlich deutet der Sprecher eine Überraschung an – bei der es um jede Menge Seifenblasen gehen soll.

Das Konzept der Party sieht laut Kelm vor, dass man am Tag der Poolparty ganz normal als Badegast ins Freibad kommt. Das gelte sowohl für Partygäste als auch für alle, die einfach nur Schwimmen wollen. Allerdings werde das große Schwimmerbecken an dem Tag „Party-Area“ sein. Und wer im Wasser oder beim Sonnenbaden lieber seine Ruhe haben möchte, sollte wohl besser auf einen anderen Tag ausweichen.

Der Eintritt bleibt unverändert

Besagtes Konzept bedeutet auch, dass der Eintritt den üblichen Preis des Freibads beträgt, also für alle bis einschließlich 17 Jahren einen Euro. Saison-, Familien und Zehnerkarten sind ebenfalls wie immer gültig.

Die Kreissparkasse bietet darüber hinaus Mitgliedern des Knax-Klubs (von sechs bis elf Jahren) und des S-Clubs (für 12- bis 17-Jährige) Karten für sechs Euro an. Diese Karten beinhalten neben dem Einlass zwei Verzehrgutscheine für das Freibad-Bistro und sind bei den Filialen der Sparkasse Syke erhältlich.

Markus Kuske, Leiter des Freibads, weist Badegäste und Eltern, die Partybesucher mit dem Auto bringen, darauf hin, dass der Termin kurz vor Beginn des Feuerwehr-Zeltlagers vor den Toren des Freibads liegt. Im Zweifel solle man daher zum Parken an der KGS Kirchweyhe ausweichen.

Sommer-Pool-Party

Am Sonntag, 2. Juli, von 13 bis 17 Uhr im Freibad Weyhe, Am Neddernfeld 80.