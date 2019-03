Ponys im nächtlichen Weyhe unterwegs: Polizei ermittelt Halter

„Fahndung“ auch bei Facebook

© Sigi Schritt Eine Beamtin der Polizei kümmert sich um die entlaufenden Tiere.

Zwei Ponys auf Abwegen haben in der Nacht zu Sonntag die Polizei in Weyhe beschäftigt. Einer Streife waren die Tiere aufgefallen - am nächsten Morgen konnte der Halter ausfindig gemacht werden.