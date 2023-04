Polizeistatistik 2022: Knapp sieben Prozent mehr Straftaten in Stuhr und Weyhe

Von: Dierck Wittenberg

Stellen die polizeiliche Kriminalstatistik vor: Der Weyher Dienststellenleiter Domenico Corbo (l.) und Heiko Ulbrich, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. © Wittenberg

Die Zahl der erfassten Straftaten in Stuhr und Weyhe hat 2022 zugenommen. Das lag vor allem an Diebstählen, die meisten anderen Delikte sind dagegen zurückgegangen.

Weyhe/Stuhr – Die Zahl der erfassten Straftaten in Stuhr und Weyhe hat im vergangenen Jahr zugenommen. Das lag vor allem an Diebstahlsdelikten, die den größten Anteil ausmachen und die bei Weitem am stärksten zugenommen haben. Demgegenüber sind die meisten anderen Delikte im Jahr 2022 zurückgegangen. Exakt 3000 Straftaten hat die Polizei für das vergangene Jahr in den Gemeinden Stuhr und Weyhe gezählt: ein Plus von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aber deutlich weniger als etwa 2016, als mehr als 3600 Fälle erfasst wurden.

Die Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik für 2022 haben Domenico Corbo und Heiko Ulbrich am Mittwoch in Leeste präsentiert. Corbo leitet das Polizeikommissariat Weyhe, das für beide Gemeinden zuständig ist; Ulbrich ist dort stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes.

Insgesamt seien Stuhr und Weyhe sichere Gemeinden – so Corbo am Ende seiner Präsentation. In einem sicheren Landkreis Diepholz schnitten die Gemeinden noch einmal positiv ab. Für diese Einschätzung kann sich der Polizeioberrat einerseits auf die Häufigkeitszahl berufen, bei der die Zahl der Straftaten ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt wird. Die Häufigkeitszahl lag der aktuellen Statistik zufolge in Stuhr und Weyhe zusammengenommen bei 4640. „Das ist ein extrem niedriger Wert“, betonte Corbo. Im gesamten Landkreis habe die Zahl bei 5266, in ganz Niedersachsen bei 6528 gelegen.

Andererseits weist das Weyher Kommissariat eine vergleichsweise hohe Aufklärungsquote auf. 2022 lag diese Quote bei 66,2 Prozent – und damit 1,27 Prozentpunkte niedriger als im vorherigen Jahr, aber über dem Landesdurchschnitt. Der betrug laut Corbo zuletzt 62 Prozent.

In den Zahlen spiegelt sich die Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen wider – die Menschen sind seltener zu Hause, die Geschäfte haben normal geöffnet, es gibt wieder Veranstaltungen, bei denen auch Alkohol fließt. An diesen Zusammenhang erinnerten Corbo und Ulbrich insbesondere bei den Diebstahlsdelikten.

Die haben nämlich im vergangenen Jahr stark zugenommen: in Weyhe um 40 Prozent auf 371, in Stuhr um 36,5 Prozent auf 737. „Das ist der Ochtum-Park“, sagte Corbo zur Erklärung der höheren Zahl von Diebstählen in Stuhr. Zudem merkte er an, dass fast jeder zweite Diebstahl (48,29 Prozent) aufgeklärt werden konnte. „Bei einem Delikt, das eigentlich sehr schwer zu ermitteln ist, ist das ein extrem großartiger Wert.“

Insgesamt entfielen laut Statistik mehr Straftaten auf Stuhr (1871, ein Plus von 12,51 Prozent) als auf Weyhe (1147, ein Minus von 1,57 Prozent). Zwar ist Stuhr etwas bevölkerungsreicher, aber nicht um so viel mehr. Außer auf den Ochtum-Park verwiesen die beiden Polizeibeamten zur Erklärung des Unterschieds auf die größere Nähe Stuhrs zur Großstadt. „Varrel und Moordeich grenzen direkt an Bremen an“, sagte Ulbrich.

Auch bei den (versuchten) Wohnungseinbrüchen machen sich in den Zahlen die Lockdownmaßnahmen beziehungsweise deren Ende bemerkbar. Dadurch hatte es in der Hoch-Zeit der Coronapandemie sozusagen einen Einbruch bei den Einbrüchen gegeben. Deren Zahl lag 2021 noch bei sehr niedrigen 18 Fällen, 2022 ist sie wieder auf 68 Fälle gestiegen. Schon vor Corona waren die Einbruchsdelikte zurückgegangen: von 256 im Jahr 2015 (dem höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre) auf 113 im Jahr 2018. Diesen Trend erklärte Corbo mit einer Strafverschärfung, Einbruchsdiebstähle würden inzwischen als Verbrechen statt als Vergehen geahndet.

„Jede zweite Tat ist ein Versuch“, betonte Corbo mit Blick auf die aktuellen Zahlen. Dass vergleichsweise viele Einbrüche scheitern, führten die Polizisten auch auf verbesserte Sicherheits- und Überwachungstechnik zurück. In Stuhr und Weyhe lag die Aufklärungsquote für diese Delikte bei vergleichsweise hohen 42,65 Prozent. Das sei „Rekordniveau“, im Bundesland liege die Quote bei 24 Prozent. „Präventionsmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen zahlen sich aus“, lautet das Fazit in der Statistik. Zum insgesamt rückläufigen Trend bei den Wohnungseinbrüchen formulierte Corbo außerdem die These, dass es eine Abwanderung geben könnte: Täter verlegten sich möglicherweise auf Delikte wie den Enkeltrick.

Diese Betrugsmaschen sind in der Statistik unter „Vermögens- und Fälschungsdelikte“ zusammengefasst. Hier sind die Fälle 2022 auf 674 Taten gesunken (von 727), in Weyhe stark. In Stuhr hingegen sind sie um 13,5 Prozent auf 464 Fälle gestiegen. Das erklärte Ulbrich unter anderem damit, dass Tankbetrug unter diese Gruppe fällt. Der sei in Stuhr mit mehreren 24-Stunden-Tankstellen häufiger.

Abgesehen von den Diebstahlsdelikten sind 2022 allein in zwei Bereichen mehr Delikte als im Jahr zuvor verzeichnet worden: Bei den Straftaten gegen das Leben (wie Mord und Totschlag) entsprechen fünf in jenem Jahr an die Staatsanwaltschaft übergebene Fälle einem Anstieg um 150 Prozent. Mit 1,75 Prozent leicht gestiegen sind die sogenannten Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Hierunter fallen etwa Körperverletzungen, die 290 von 407 Delikten ausmachen.

Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – wie sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Kinderpornografie und Exhibitionismus – sei seit 2021 ein höheres Straftatenniveau zu verzeichnen. Hier liege die Aufklärungsquote bei hohen 95,65 Prozent. In diesem Zusammenhang verwies Corbo auf das Präventionsprojekt „Nur ja heißt ja“, das mit großem Erfolg an allen vier Kooperativen Gesamtschulen umgesetzt werde. Überhaupt lobte der Dienststellenleiter die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und der Bevölkerung.

Sorge bereitet ihm indes Gewalt gegen Polizeibeamte, die nach 2017 stark gestiegen sei und sich weiter auf hohem Niveau bewege. Bei 18 Einsätzen seien 39 Beamte betroffen gewesen. In sieben Fällen hätten sie leichte Verletzungen davongetragen.