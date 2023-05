Mit sattem Sound gegen Ausgrenzung

Von: Sigi Schritt

Teilen

Premiere eines Pilotprojekts: Das Polizeimusikorchester Niedersachsen hat einen Workshop zum Thema Mobbing erarbeitet, an dem viele Schüler gleichzeitig teilnehmen können. © Sigi Schritt

Das Polizeimusikorchester Niedersachsen war in einer besonderen Mission zu Gast in der Grundschule Leeste.

Weyhe – Als Björn Vüllgraf vor rund 50 Jahren die Grundschule in Leeste besuchte, hatte die Aula noch einen dunklen Teppichboden und insgesamt drei Fensterfronten. Unterrichtet wurden dort sogar Wanderklassen. Kürzlich war der ehemalige Weyher wieder in heimischen Gefilden und feierte in der Aula der Grundschule ein Heimspiel. Seine Mission: an seiner ehemaligen Wirkungsstätte bei den aktuellen Schülern frühzeitig ein Bewusstsein für die Auswirkungen von körperlicher und seelischer Gewalt zu wecken.

Björn Vüllgraf hatte seine Kollegen vom Polizeimusikorchester mitgebracht. Für ein Pilotprojekt haben die Musiker einen Workshop zum Thema Mobbing entwickelt. Ganze Jahrgänge wie jetzt die 120 Dritt- und Viertklässler aus Leeste können ab sofort daran teilnehmen. Was früher nur in kleinen Gruppen möglich war, funktioniert vor vielen Menschen – mit Erfolg.

Rund 30 Musiker füllten mit ihren Instrumenten den hinteren Teil der Aula und boten einen satten Sound. Auf der Treppe und auf der Bühne verfolgten Lehrer, Eltern und Polizisten das Geschehen. Björn Vüllgraf vertritt den Orchesterleiter und führte durch den Workshop. Darin erzählt das Orchester musikalisch die Geschichte eines in Deutschland geborenen Mädchens, dessen Eltern aus Afrika stammen. Wegen ihres Aussehens bekommt sie in der Schule Probleme. Sie findet keine Freunde und steht auf dem Schulhof ganz alleine. Doch am Ende können alle Probleme gelöst werden.

Nicht nur Björn Vüllgraf und die Musiker stellten sich vor, sondern auch Domenico Corbo. „Ich bin der Polizeichef“, sagte er zu den Kindern. Er fragte sie, was sie glauben, was die Polizei macht. Er bekam viele richtige Antworten.

Am Rande der Veranstaltung erklärte der Polizeichef, warum er solche Präventionsstunden für so wertvoll hält. Mobbing sei aus Sicht der Polizei ein wichtiges Thema. Denn es gehe um „soziale Ausgrenzung“. Diese finde nicht nur in der Schule, sondern in der gesamten Gesellschaft statt, begründet Corbo. Sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen, sei „wichtiger denn je“. Einen konkreten Anlass für den Besuch der Polizei in der Grundschule Leeste habe es nicht gegeben, sagt Kathrin Wolf. Sie ist Konrektorin der Hundertwasser-Grundschule. „Es gibt nicht viele Fälle, die wir Mobbing nennen“, sagt sie. Ihr Anspruch ist: Jedes Kind soll ohne Bauchschmerzen zur Schule gehen können. Das solle nicht nur das Mädchen aus der Polizeigeschichte können, sondern genauso die Schüler in Leeste. Das bestätigt Domenico Corbo. Die Schulen in Weyhe und Stuhr seien „sehr unauffällig“. Es gebe dort wenige Konflikte.

Trotzdem müsse man aufpassen, mahnt die Konrektorin. Die Schüler hätten sich im Vergleich zu früher grundsätzlich verändert. Kathrin Wolf nennt Gründe: Pandemie, Inflation, Krieg in der Ukraine und nicht zuletzt teilweise Geldsorgen einzelner Familien. Schüler würden verstärkt an den Handys und Smartpads sitzen und teilweise unkontrolliert von den Eltern Medien konsumieren, die alles andere als altersgerecht seien.

Kathrin Wolf jedenfalls ist dankbar, dass das Polizeimusikorchester an ihre Schule gekommen ist. „Lernen mit allen Sinnen“ sei ein großes Thema, erklärt sie. Für Polizeichef Domenico Corbo ist so eine besondere Unterrichtseinheit geeignet, „ein wichtiges Thema spielerisch zu verpacken“.

Wenn andere Schulen ebenfalls das Orchester einladen wollen, können sie dies über die örtlich zuständige Polizei tun. Björn Vüllgraf kommt bald wieder in die Wesergemeinde. Ein Teil der Polizeimusiker bilden eine Big Band, die am 4. Juni auf dem Bahnhofsfest Kirchweyhe spielen wird. In Kirchweyhe wird 175 Jahre Bahn gefeiert.

Von Sigi Schritt

Zurück an seiner ehemaligen Wirkungsstätte: Björn Vüllgraf. Der ehemalige Weyher leitet das Polizeimusikorchester bei diesem Workshop in der Grundschule Leeste. © Sigi Schritt