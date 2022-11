Nur Blutprobe ist vor Gericht verwertbar

Von: Sigi Schritt

René Behle zückt die rote Kelle. © Sigi Schritt

Die B undesstraße 51 wird zwischen Stuhr und Bassum zum Nadelöhr: Die Polizei kontrolliert Autofahrer auf Drogen.

Kreis Diepholz – Nicht alle Auto- und Lastwagenfahrer halten sich in der Kontrollzone der Polizei an die Tempobegrenzung. Das bemerken besonders die Beamten, die sich in der Mitte der B 51 abwechselnd positionieren, um Verkehrsteilnehmer herauszuwinken. Manchmal trennen sie nur wenige Zentimeter von den Fahrzeugen.

René Behle hält die rote Kelle. Souverän zeigt er auf Autofahrer, die er dann vom Asphalt auf das Kopfsteinpflaster dirigiert. Dort warten bereits andere Beamte des Weyher Polizeikommissariats und einer sogenannten Verfügungseinheit, die die eigentliche Kontrolle übernehmen. Überhöhte Geschwindigkeit steht nicht im Fokus. Die Beamten überprüfen auf dem Parkplatz in Kastendiek vor allem die Fahrtüchtigkeit. Und bei dieser Gelegenheit schauen sie in so manchen Kofferraum hinein und auf so manche Ladefläche.

Zwei Hyundai-Autos wurden kurz hintereinander auf den Seitenstreifen gelotst. Haben die Fahrer Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert? Der Fahrer eines Autos mit polnischem Kennzeichen muss sich einigen Tests unterziehen. Unter anderem muss er auf dem parallel verlaufenen Radweg mit geschlossenen Augen bis 30 zählen. Die Art und Weise, wie er diesen Test absolviert, gebe Aufschluss, ob er möglicherweise unter Drogen steht, erläutert Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion. Glasige Augen können ein Anzeichen sein. Und auch, wie sich der Mann in der Kontrolle verhält. Die Beamten wollen auf Nummer sichergehen und bitten den Fahrer abseits der Straße in ein Gebüsch. Ein Beamter geht mit. Der Mann soll in einen Becher pinkeln. Anschließend nimmt der Beamte mit einer kleinen Pipette einen Teil der Flüssigkeit auf und träufelt sie auf eine Testkassette. Wie bei einem Corona-Test sollen bestimmte Markierungen auftauchen, die Aufschluss darauf geben, ob die Person zum Beispiel Kokain, Haschisch, Amphetamine oder Opiate konsumiert hat. Auch wenn Drogen-Tests mit Urin, bei dem Abbaustoffe der Niere und der Leber untersucht werden können, als sicher gelten, vor Gericht hätten sie keinen Bestand, sagt der Sprecher der Polizeiinspektion. „Nur eine Blutprobe ist vor Gericht verwertbar.“ Sollte also ein Test positiv sein, müsste ein Arzt der Person Blut abnehmen, erläutert Gissing.

Beim polnischen Fahrer hat sich der Verdacht nicht bestätigt. Das gilt auch für den Fahrer des Hyundais mit Münchner Kennzeichen. Auch er darf seine Reise mit seinen Freunden fortsetzen.

Dass die Polizei am Montag in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr offenbar kaum Beanstandungen registrierte, sei ein zufriedenstellendes vorläufiges Ergebnis. Diese Kontrollstelle habe die Polizei deshalb eingerichtet, um junge Beamte, die von der Polizeiakademie kommen, von erfahrenen Polizisten zu schulen und zu sensibilisieren, nennt Thomas Gissing den Hintergrund der Aktion.

Die Polizei zieht ein Auto mit Münchner Kennzeichen aus dem Verkehr: Im Inneren sitzt eine Gruppe junger Männer. Sie dürfen weiterfahren. © Sigi Schritt

Ein Beamter testet Urin auf Drogen. Wenige Augenblicke zuvor musste ein Fahrer in diesen Becher pinkeln. © Sigi Schritt

Hat der Fahrer Alkohol getrunken oder womöglich Drogen konsumiert? Die Tests verlaufen negativ. © Sigi Schritt