Polizeiführung in Leeste ist jetzt weiblich

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Spitze des Leester Polizeikommissariats ist jetzt erstmals weiblich: Helga Stilke heißt die neue Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED).

Die 57-jährige Erste Kriminalhauptkommissarin hat Lothar Sengelmann abgelöst, der im vergangenen Monat in den Ruhestand gewechselt ist. Stilke übernimmt von ihm auch die Funktion der stellvertretenden Leitung des Polizeikommissariats und vertritt demnach die Polizeirätin Franziska Mehlan.

Es sei ungewöhnlich, dass Führungspositionen aus dem Bereich einer anderen Polizeiinspektion besetzt werden, so Mehlan. Bei der Suche nach einem Nachfolger habe sich Stilke frühzeitig selbst ins Spiel gebracht. Die ehemalige KED-Leiterin des Polizeikommissariats Achim habe sich insbesondere deshalb für Weyhe interessiert, weil die neue Dienststelle näher an ihrem Wohnort Ganderkesee liegt. Somit muss die 57-Jährige nicht mehr auf der Autobahn die Weser überqueren. Die angenehme Folge: Die Staus auf der Autobahn als Ärgernis auf dem Arbeitsweg in den Landkreis Verden seien für sie passé.

Für Stilke ist der Wechsel in den Kreis Diepholz kein Sprung ins kalte Wasser. Die Strukturen in Weyhe seien gleich, sagt die Ordnungshüterin. Sie müsse sich hauptsächlich an neue Namen gewöhnen. Die Bösewichte seien gleich. Denn die kommen oftmals aus Bremen und machen an der Landesgrenze nicht halt.

Was wird sich mit dem weiblichen Führungsduo ändern? „Das Weyher Polizeikommissariat hat einen guten Ruf. Ich möchte nicht alles umschmeißen“, sagt die Erste Kriminalhauptkommissarin. Nach außen möchte Helga Stilke für die Bevölkerung „Freund und Helfer“ sein und für die Beamten und angestellten Mitarbeiter des Polizeikommissariats sowie der verbundenen Station in Stuhr „verlässliche Ansprechpartnerin“.

Sie lege besonderen Wert auf Kommunikation. Das ist laut Mehlan bereits in den vergangenen anderthalb Wochen positiv aufgefallen. Stilke hinterfrage Strukturen und setze Impulse.

Bei der Auswertung der Lagemeldungen des Einsatz- und Streifendienstes sehe Stilke Handlungsbedarf für die tägliche Arbeit. Wenn Fahrraddiebstähle eine Häufung darstellen, gebe sie den Hinweis an die Streifen, den Kirchweyher Bahnhof besonders in den Fokus zu legen.

Sowohl in ihrem alten wie neuen Job überwiege die Büroarbeit. Im Kriminal- und Ermittlungsdienst arbeiten rund 20 Beamte und Angestellte, die sich zum Beispiel schwerpunktmäßig um Eigentumsdelikte kümmern. Die großen Fälle, zu denen Mord, Totschlag und Sexualdelikte zählen, werden dagegen zentral von der Polizeiinspektion in Diepholz bearbeitet.

Wenn man mit Stilke über ihre Arbeit spricht, zeigt sich, dass sie den Dienst liebt und ihren facettenreichen Traumjob gefunden hat und ihn Nachwuchs wärmstens empfiehlt. Die 57-Jährige bezeichnet das Korps der Beamten und Angestellten als „Familie“. Sie ist darüber hinaus mit einem Polizisten verheiratet und hat gemeinsame erwachsene Kinder, die die Polizei und die Bundeswehr als Arbeitgeber gewählt haben. Helga Stilke sagt, sie habe in ihrer Karriere, die 1981 mit einem Studium in Hildesheim begann, viele Erfahrungen gesammelt und hat darunter sieben Jahre lang in einem Fachkommissariat mitgeholfen, Verbrecher zu fangen. Es sei eine innere Befriedigung, wenn ihre „Polizeifamilie“ im Zusammenspiel zum Beispiel einen Mörder überführt hat und dieser sich für seine Tat vor der Strafjustiz zu verantworten hat.