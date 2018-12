Nach Straßburg-Anschlag: Kontrolle von französischem Auto ergibt keine Hinweise

Weyhe - Eine Meldung zu einem „verdächtigen“ Auto mit französischem Kennzeichen auf der A1 hat am Mittwochmorgen die Polizei Delmenhorst beschäftigt. Eine Kontrolle des Wagens ergab aber keine Hinweise darauf, dass ein Zusammenhang zu dem Anschlag in Straßburg besteht, teilt die Polizei mit.

Laut dem Notruf sollten in dem Wagen mehrere Personen sitzen, von denen eine maskiert sein sollte. Die Polizei leitete sofort Maßnahmen ein, um den Wagen, der im Bereich Neuenkirchen/Vörden (Kreis Vechta) gesehen worden war, anzuhalten.

Die Insassen des Autos ließen sich auf dem Gelände des Autohändlers „Dat Autohus“ in Dreye widerstandslos kontrollieren. In der Mitteilung der Polizei heißt es abschließend: „Nach bisherigem Kenntnisstand gibt es offensichtlich keinen Bezug zum Anschlag in Straßburg.“

