E-Bike-Dieb schmeißt auf Flucht Glasscheibe ein - doch die Polizei bleibt hartnäckig

Die Polizei hat einen Dieb in Kirchweyhe auf frischer Tat ertappt. Zuvor hatte der Mann ein E-Bike aus einem Gartenhaus gestohlen und flüchtete vor den Ermittlern.

Weyhe - Ein 58 Jahre alter Weyher, der Polizei bekannt, hat am Donnerstagnachmittag im Bereich Kirchweyhe für reichlich Unruhe gesorgt. Zeugen beobachteten den Mann, als er an der Coulainer Allee in ein Gartenhaus eingedrungen ist und ein E-Bike unerlaubt an sich nahm, teilt die Polizei am Freitag mit.

Die Zeugen alarmierten die Polizei. Auf der Flucht ließ der Mann das E-Bike im Garten zurück. An der Möllner Straße warf der 58-Jährige mit einem faustdicken Stein die Glasscheibe einer Terrassentür ein, ging jedoch nicht ins Haus. An der Dortmunder Straße wollte er eine Gartentür aufbrechen und setzte seine Flucht fort.

Kurze Zeit später trafen die eingesetzten Polizisten den Mann im Nahbereich an und nahmen ihn fest. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass er noch in den Keller eines leerstehenden Hauses an der Kirchweyher Straße eingebrochen war.