Auf Streifendienst im anderen Bundesland: Polizei-Austausch zwischen Weyhe und Bremen

Von: Dierck Wittenberg

Gemeinsamkeiten gefunden: Die Polizeikommissariate Weyhe und Bremen-Süd, die aneinandergrenzen, arbeiten zusammen. Nun wurde ein Austauschprogramm zwischen beiden wieder aufgenommen: Melanie Klemm und Paul Asenheimer (Mitte) sind im jeweils anderen Bundesland auf Streife gegangen. Die Dienststellenleiter Domenico Corbo (l., Weyhe) und Alexander Sartoris (r., Bremen) erläutern die Hintergründe. © Wittenberg

Zwischen der Polizei in Stuhr und Weyhe sowie der in Bremen hat es erstmals seit Corona wieder einen Austausch gegeben. Nach zehn Wochen Streifendienst im jeweils anderen Bundesland berichten die Teilnehmer von ihren Erfahrungen.

Leeste – Zehn Wochen lang sind sie im jeweils anderen Bundesland auf Streifendienst gegangen: Melanie Klemm, Polizistin am Kommissariat Weyhe, und ihr Bremer Kollege Paul Asenheimer. Beide betonen, dass sie von den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen herzlich aufgenommen worden seien. Auf beiden Seiten seien Freundschaften aufgebaut worden, wo es vorher noch distanziert zugegangen sei, so Asenheimer.

Wie sie berichten, hatten beide während des Austauschs mit Fällen zu tun, die in ihrem sonstigen Dienstalltag nicht vorkommen. Der Bremer nennt Wildunfälle als Beispiel. So sei er erstmals dabei gewesen, als von der Dienstwaffe Gebrauch gemacht wurde – um ein verwundetes Reh zu erlösen. Klemm wiederum erwähnt „ziemlich viele Einsätze“, in denen ihr psychisch Kranke begegnet seien.

Domenico Corbo, Leiter des auch für die Nachbargemeinde Stuhr zuständigen Kommissariats in Weyhe, betont: Es gebe seit Jahrzehnten eine enge Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Teil eines Kooperationsvertrages sei ein sehr unkomplizierter Austausch. Diese Möglichkeit zu wechselseitigen Hospitanzen haben die Kommissariate Weyhe und Bremen-Süd nun nach einer Coronapause wieder aufgenommen – in Person von Melanie Klemm und Paul Asenheimer. Darauf haben sie zusammen mit Domenico Corbo und Alexander Sartoris, Leiter des Kommissariats Bremen-Süd, bei einem Pressetermin in Leeste hingewiesen.

„Täter kennen keine Ländergrenzen“, stellt Corbo fest. Demgegenüber ist Polizei im deutschen Föderalstaat dem Prinzip nach Ländersache. Für den Bürger, der die 110 anruft, soll es keinen Unterschied machen, in welchem Bundesland er sich gerade befindet. Aber hinter den Kulissen wird einiges anders geregelt. „Polizei ist nicht gleich Polizei“, sagt Corbo in diesem Zusammenhang. Es gebe unterschiedliche Organisationsformen und Strukturen. „Es steht das Gleiche drauf, aber die Arbeit unterscheidet sich an der einen oder anderen Stelle sehr deutlich“, so Domenico Corbo zusammenfassend.

Was allerdings nicht heißt, dass das Bild, das man womöglich aus amerikanischen Filmen kennt, zutreffen würde: Ganoven, die mit durchgetretenem Gaspedal versuchen, den nächsten Bundesstaat zu erreichen; Polizisten, die mit quietschenden Reifen an der Grenze Halt machen müssen. Corbo nennt das Beispiel eines Ladendiebs, der vom Ochtumpark nach Bremen flieht: Dem würden seine Beamten von Stuhr aus durch Bremer Gebiet folgen. Aber man ruft durch, um Bescheid zu geben – oder um Unterstützung anzufordern. Nicht zuletzt um den Abbau von Hürden geht es laut Corbo beim Austausch: „Wenn man sich vis-à-vis kennt, dann kostet das einen Telefonanruf.“ Der einmal pro Jahr vorgesehene Austausch erfolgt dem Polizeioberrat zufolge absichtlich zur warmen Jahreszeit und zwischen Beamten aus dem Streifendienst. So müssten „wirklich auf der Straße“ Lösungen für Probleme gefunden werden, erklärt Corbo. Die „Einsatzbewältigung vor Ort“ habe sich kaum unterschieden, sagt Melanie Klemm rückblickend. Ihr Bremer Kollege Asenheimer bestätigt, dass sich der Einsatzdienst ähnele: „Da ist Polizei Polizei.“

Aber nach seiner Erfahrung umfasst der Streifendienst auf niedersächsischer Seite mehr Aufgaben – wie die Begleitung einer Fahrraddemo. Sein Bremer Vorgesetzter Alexander Sartoris bestätigt, dass man in der Großstadt kürzere Einsatzwege, aber eine deutlich höhere Frequenz habe. Es gebe eine Priorisierung der „110-Prozesse“, so Sartoris. Kürzere Wege bedeuten auch: Spezialeinheiten – Corbo nennt das Chemielabor als Beispiel – müssen nicht erst aus Hannover angefordert werden.

Melanie Klemm erwähnt, dass sie sich an den ersten Tagen in ein anderes Computerprogramm hat einarbeiten müssen. Auch sonst gibt es Unterschiede bei der Technik: Im Weyher Kommissariat ist es offenbar schon üblich, Vorgänge und Abfragen am Einsatzort per App vorzunehmen. In Bremen befindet man sich laut Polizei-Pressestelle noch im Testbetrieb, eine Umstellung soll „zeitnah“ erfolgen.

Das Kommissariat Bremen-Süd umfasst das Gebiet links der Weser, zu dem Obervieland, Woltmershausen, Huchting und die Neustadt zählen. Dort leben etwa 125 000 Menschen, rund doppelt so viele wie in Stuhr und Weyhe. Stadt und Land bringen – wie bei den Wildunfällen – unterschiedliche Einsätze mit sich.

Nach zehn Wochen ziehen Klemm und Asenheimer ein positives Fazit. Ein dauerhafter Wechsel komme für beide aber nicht infrage. Allein schon, weil sie niedersächsisches Recht studiert habe, so Klemm. Laut Asenheimer hat es „extrem viel Spaß gemacht“ – und den Horizont erweitert.