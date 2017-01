Pointen im Stakkato-Rhythmus und Kellner auf beruflichen Abwegen

Weyhe - Wer noch (einmal) in den Genuss zweier beliebter Komödien am Weyher Theater kommen möchte, sollte sich beeilen: Für „Liebe, Lust und Hähnchenbrust“ und „Man(n) zieht blank“ stehen die letzten Termine auf dem Spielplan.

„Liebe, Lust und Hähnchenbrust“ handelt vom jungen, frisch verheirateten Paar Jeremy und Celia Winthrop, das vorzeitig aus den Flitterwochen zurückkehrt. Dabei geraten die beiden in ein Chaos, das sie nicht erwartetet haben: Denn Jeremys Chefs Humphrey und Peregrine haben – natürlich ohne voneinander zu wissen – beide die Chance genutzt, um im Haus der Winthrops einen kleinen Seitensprung zu wagen. Pikanterweise mit der Ehefrau des anderen. Nur Jeremy und Celia durchschauen das Spiel – und müssen versuchen, die gegenseitige Entdeckung zu verhindern.

„Diese Komödie hat es in sich: Sie steigert sich in ein unfassbares Tempo, und die Pointen knallen wirklich in einem Stakkato-Rhythmus, dass das Publikum in den bisherigen Vorstellungen aus dem Lachen gar nicht herauskam“, sagt Dramaturg Frank Pinkus. Die Briten Brian Clemens und Dennis Spooner haben die turbulente Komödie geschrieben. In der Inszenierung von Kay Kruppa spielen Isabell Christin Behrendt, Nathalie Bretschneider, Marc Gelhart, Thorsten Hamer, Simon Kase, Sarah Kluge und Marco Linke.

Die letzten acht Vorstellungen stehen von Donnerstag, 26. Januar, bis Sonntag, 5. Februar, auf dem Spielplan.

+ Liebe, Lust und Hähnchenbrust steigert sich laut Dramaturg Frank Pinkus in ein Pointen-Stakkato. © Jantje Ehlers

Das Einstiegsszenario von „Man(n) zieht blank“ verheißt nichts Gutes: Mit dem „Gentleman’s Club“ geht es zu Ende. Der Strip-Club auf St. Pauli liegt in den letzten Zügen, das Publikum bleibt aus. Da hat Kellner Nils eine gloriose Idee: Warum verlegen sie sich nicht auf einen Männer-Strip?

Chef und Inhaber Herbert ist empört und geschockt: Das hat sein geliebter traditionsreicher „Gentleman’s Club“ nun wirklich nicht verdient. Aber die Mitarbeiter überreden ihn, es wenigstens zu versuchen. Und das mit allen männlichen Angestellten als neu angelernte Stripper, obwohl keiner von ihnen der typische „Californian Dreamboy“ ist. Kay Kruppa und Frank Pinkus haben die Komödie extra fürs Weyher Theater geschrieben. Die Inszenierung von Kay Kruppa erlebt vom Mittwoch bis Sonnabend, 8. bis 11. Februar, ihre letzten Vorstellungen. Es spielen: Nathalie Bretschneider, Marc Gelhart, Thorsten Hamer, Simon Kase, Marco Linke, Hermes Schmid und Carsten Steuwer. - ps/pk