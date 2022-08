Poffertjes, Tulpen und Kaas auf dem Hollandmarkt

Von: Gregor Hühne

Teilen

Enormer Besucherandrang: Viele Weyher und Besucher aus dem Umland kommen zum Hollandmarkt. © Gregor Hühne

Der Hollandmarkt in Leeste lockt zahlreiche Besucher und Beschicker aus Weyhe und der Region in den Ortskern. Die Händler verkaufen Poffertjes, Tulpen und Kaas. Die Leute nutzen die Gelegenheit und schlenderten am Sonntag zahlreich über die für den motorisierten Verkehr teilweise gesperrte Leester Straße.

Leeste – Endlich wieder Hollandmarkt! Nach den strengen Einschränkungen aus der Politik infolge der Pandemie, durften die Schausteller des Weyher Hollandmarktes am Sonntag ihre Waren anbieten. Die Leute nutzen die Gelegenheit und schlenderten am Sonntag zahlreich über die für den motorisierten Verkehr teilweise gesperrte Leester Straße.

Zu den Beschickern gehört auch Karin Henken aus Stuhr. Sie freut sich, dass es nach der Corona-Pandemie endlich wieder losgeht. Eigentlich zählt sie sogar zu den Urgesteinen der Veranstaltung: „Ich war schon auf dem Hollandmarkt, bevor die Holländer da waren“, sagt Karin Henken mit einem freundlichen Lächeln.

Karin Henken aus Stuhr verkauft Poffertjes. © Gregor Hühne

Als richtige und gebürtige Holländer sind derweil die Geschwister Vincent, Tiko und Luzan Beijer angereist. Sie verkaufen Tulpen, andere Blumen sowie Saat aller Art. „Rund 700 bis 800 Blumen haben wir“, schätzt Tiko Beijer, der über einen Teil des Verkaufsstands wacht. Die ganze Familie sei über den Hollandmarkt in Weyhe an diesem Tag verstreut, verrät er. Mit niederländischem Akzent berichtet er, dass „die Oma“ weiter die Straße entlang in einem Verkaufsstand Kaas (Käse) verkauft und „der Opa die Wurst“. Pro Jahr fahre die Familie zu rund 30 Märkten und biete dort holländische Waren an. Tiko Beijer freut sich, dass es nach Corona wieder bergauf gehe: „Die Leute kommen wieder! Das ist sehr gut.“ Dabei kommt Marktstimmung auf, als sein Bruder Vincent in Marktschreier-Manier alle großen Blumen-Gräser für 15 Euro das Stück anpreist und kostenfreie Tipps vom Experten mitgibt: „Jeden Tag ein Fünf-Liter-Eimer Wasser, dann wächst das gut.“

Zwischen Keramiken, Kleidern und Süßigkeiten bieten die Händler auch Sonnenbrillen, Schmuck und Schmalzkuchen an. Eine übergroße Becksdose und jede Menge Imbissbuden rundeten das kulinarische Sortiment ab. Auch Dönerläden nutzen die Gelegenheit und verkaufen kurzerhand Baklava und Pfannkuchen mit Nutella im Freien.

Auch Jugendrotkreuz mit von der Partie

Mit von der Partie sind auch wieder das Jugendrotkreuz des DRK. Ortsleiterin Kirsten Busch hat ein Auge über das Kinderschminken, Glitzertattoos und die selbst gebauten Spiele. Zahlreiche Kinder nutzen das Angebot, während ihre Eltern nebenan im DRK-Pavillion mit Kaffee und Kuchen eine Pause einlegen. Ganz besonders beliebt seinen die Glitzertattoos, weil die mehrere Tage hielten und nicht wie die Schminke am Abend wieder abgewaschen werden müssten, so Kirsten Busch. Wer beim Jugendrotkreuz mitmachen möchte, könne jeden Donnerstag ab 17 Uhr beim DRK-Leeste vorbeikommen, wirbt die Ortsleiterin des Jugendrotkreuzes.

Ein junges Pärchen aus dem Umland nutzt den Hollandmarkt, um eine Fahrradtour damit zu verbinden. „Ich bin das erste Mal hier“, sagt der Mann, der ohne Erwartungen kommt und mit seiner Partnerin Ingwer-Snacks isst. Dabei schauen sich die beiden das rege Treiben auf der Verkaufsstraße an.

Jörg und Ben (in Pantoffeln) haben einen schönen Tag. © Gregor Hühne

Ein anderes Ziel haben Wolfgang und Stefanie Löber aus Osterholz-Scharmbeck, die gezielt nach „dekorativen Pflanzen“ suchen. Auch sie sind laut eigener Aussage das erste Mal auf dem Hollandmarkt. Was sie hierher zieht? „Es ist mal was Anderes, und wir müssen nicht nach Holland fahren“, begründet Stefanie Löber ihren Besuch.

Spaß haben auch Jörg und der kleine Ben. Der neugierige Junge trat als einer der wenigen, die sich trauten, mutig in die klassischen holländischen Holzpantoffeln, die zu Marketingzwecken in Übergröße auf Holland einstimmen. Jörg kenne den Markt noch von früher als Herbstmarkt und komme immer wieder gern, berichtet er.

Seine Premiere als Hollandmarkt hatte der Leester Herbstmarkt im Jahr 2017 gefeiert, zum traditionellen Termin Anfang September. Auf rund einem halben Kilometer sperrten die Veranstalter den nun umbenannten Hollandmarktes gestern zwischen Ladestraße und Alter Poststraße für den Autoverkehr. Platz, den die Besucher und die mehr als 50 Stände – davon gut 30 aus den Niederlanden – zu füllen vermochten. Weitere Einkaufsmöglichkeiten boten die umliegenden Geschäfte, schließlich war der 28. August auch ein verkaufsoffener Sonntag in Leeste. Hinzu kamen Attraktionen wie ein Kinderkarussell oder ein Bungee-Trampolin.