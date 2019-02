Platz darf kein Hundeklo werden

Erichshof - VON SIGI SCHRITT. Alte Euro-Paletten im Gebüsch, zertretene Hundehaufen sowie viele Zigarettenkippen auf dem Rasen und auf den Gehweg-Platten. Die etwa 1000 Quadratmeter große Dreiecksfreifläche zwischen der Neißestraße und der Langen Reihe wirkt für manche Erichshofer Anwohner dem Vernehmen nach heruntergekommen. Das Areal, in dessen Mittelpunkt ein Kriegerdenkmal steht, nutzen wiederum andere Anwohner als Parkplatz. Gestern Mittag parkten dort zwei Autos und ein Pferdeanhänger.

Das Gelände soll nach den Vorstellungen von Gemeindearchivar Hermann Greve völlig umgestaltet werden. Seine Ideen dazu trug er als Sachstandsbericht am Mittwochabend den Mitgliedern des Ausschusses für Sport und Kultur vor.

Im Mittelpunkt der Neuordnung des gesamten Platzes steht das Kriegerdenkmal, das laut Greve durch Frostschäden im Inneren sehr stark geschädigt ist. „Die Kosten für die Sanierung werden sehr hoch sein. Massive Maßnahmen wären notwendig“, kündigte er an. Deshalb rät er, diesen vor Jahren gefassten Plan aufzugeben und erntete von den Ausschussmitgliedern über alle Fraktionen hinweg breite Zustimmung.

„Der Innenraum ist komplett weich. Das Ding ist nicht rettungsfähig“, sagt der Gemeindearchivar. Greve gab zu bedenken, dass es sich um ein Denkmal handelt. Eine Idee der Denkmalpflege war, die Materialien Stein für Stein abzutragen und sie so zu markieren, dass das Denkmal wieder so aussieht, wie es einmal war. Dann müsste also auch jeder Stein wieder an dieselbe Position gelangen, andernfalls wäre es keine Restaurierung, sondern lediglich ein Wiederaufbau.

Der Rathaus-Mitarbeiter habe aber kürzlich vom Landkreis den Hinweis bekommen, dass doch eine Möglichkeit bestünde, das Denkmal abzureißen. Er müsse einen Plan vorlegen, wie er vorgehen will.

Greve möchte einen Platz für Jung und Alt entwickeln, der anders als jetzt eine echte Aufenthaltsqualität bekommen soll. Das Denkmal soll nicht komplett verschwinden, sondern die Materialien sollten in einen anderen Zusammenhang gesetzt werden. Greve kann sich zwei V-förmig zulaufende Flügelmauern vorstellen, in deren Innenseiten sich zum Beispiel die Tafeln wiederfinden. Er will mit Künstlern und Schülern der KGS Leeste im Rahmen eines Wettbewerbs daran arbeiten, die bislang sichtbare Heldenverehrung in einen anderen Kontext wie zum Beispiel „Nie wieder Krieg“ zu bringen.

„Wir können damit leben, wenn aus den Rudimenten etwas Neues gestaltet wird“, kommentiert zustimmend Dietrich Struthoff von der CDU. Der Sozialdemokrat Jürgen Borchers lobt, dass das Projekt jetzt zügig in die Gänge kommt und sieht einem „Dorfgemeinschaftsplatz“ freudig entgegen, obwohl er seinen gewählten Begriff für „etwas hoch gegriffen“ hält. Breite Zustimmung der Grünen-Fraktion signalisierte auch Hannelore Roitsch-Schröder. Sie hofft aber, dass der öffentliche Platz „kein Hundeklo“ wird.