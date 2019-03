Platz für die Bühne gefunden

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Der NDR will mit den Weyhern im Juli eine große Party auf dem Marktplatz feiern. Die Vorbereitungen für den Weyher Stopp der Sommertour des Senders laufen auf Hochtouren: Gestern trafen NDR-Mitarbeiter und Mitglieder eines Organisatoren-Teams auf dem Kirchweyher Marktplatz auf Verantwortliche der Gemeindeverwaltung, des Landkreises, der Polizei und der Feuerwehr und weiteren Akteuren. Gemeinsam inspizierten sie vor Ort den Platz und die Umgebung für die Veranstaltung am Samstag, 27. Juli.

So ein Spektakel habe Weyhe noch nicht gesehen, so Ines Mannott vom Stadtmarketing der Gemeinde. Wer die Sommertouren kennt, weiß, dass so ein Open-Air-Event bis zu 16 000 Menschen anziehen kann, erklärt NDR-Redakteur Thomas Kensey. Für ihn sei wichtig, dass der Marktplatz die Möglichkeit bietet, dass gleichzeitig 5 000 Menschen vor der Bühne feiern können. Sein Fazit: Das ist in Kirchweyhe möglich.

Der Sender bietet ein kostenloses Musik- und Rahmenprogramm. Im Mittelpunkt steht die 18 Meter breite Bühne, die mit Bühnengraben sowie Kamerabahn eine Tiefe von 14 Meter hat. Sie soll sich zusammen mit weiteren Technikfahrzeugen in Höhe des Geschäftes Schüttert befinden. Für Landwirt Gerd Brüning ist die Platzwahl deshalb gelungen, weil die Beschicker des Wochenmarkts auch an dem Vormittag dieses Tages ihre Waren anbieten können.

In der unmittelbaren Nähe der Bühne wird auch ein Satelitenübertragungswagen stehen, so Layla Hoyen, weil der NDR Ausschnitte des Weyher Spektakels in seine TV- und Radioprogramme überträgt. Bei Layla Hoyen laufen alle organisatorischen Fäden für das Sommertour-Event zusammen. Deshalb hat die Projektverantwortliche gestern viele Fragen geklärt. Das fängt bei der Standortwahl für die Bühne sowie Essens- und Getränkestände an und hört bei der Sicherheit auf. Die Sicherheit wird die Polizei garantierten, erklärt Holger Baur, Einsatz- und Streifendienstleiter des Weyher Polizeikommissariats. Er erwartet keine Komplikationen. Der Parkplatz zwischen Bahnhofstraße und dem Pfälzer Weintreff steht für die Einsatzkräfte – Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst – zur Verfügung. Das Veranstaltungsgelände werde für den Verkehr weiträumig abgesperrt, davon betroffen sind auch Teile der Bahnhofstraße. Baur hofft, dass die Weyher und Gäste öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Auch der Pingelheini soll zum Einsatz kommen.

Der NDR schaute sich außerdem das Weyher Theater an. Geschäftsführer Heinz-Hermann Kuhlmann zeigte das Haus. Er reservierte die Probenbühne und die Räume der Theatergastronomie für das 50-köpfige Team und die Bühnenstars.

Wer kommt nach Weyhe? Das wollte Laya Hoyen nicht verraten. Bei den letzten Veranstaltungen traten Künstler wie Manfred Mann, Alphaville, Die Prinzen, Chris Norman und Kim Wilde auf. Diese Reihe will der NDR in Weyhe fortsetzen. Allerdings steht jetzt schon fest, dass die Coverband „The Smashing Piccadillys“ aus Wilhelmshaven das Publikum unterhält.