„Pistole“ – Spitzname, der Kindern im Gedächtnis bleibt

Weyhe - Von Sigi Schritt. „Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, holt dich die Polizei.“ Mit solchen und ähnlichen Sätzen zitieren Kinder immer mal wieder ihre Eltern, berichtet Dirk Pistol und wundert sich, weshalb Mütter und Väter unnötig Ängste schüren.

Der Kontaktbeamte des Polizeikommissariats Leeste ist regelmäßig in Grundschulen der Region unterwegs und gibt den Gesetzeshütern ein freundliches Gesicht. Deutlich sagt er in die Runde: „Polizisten sind lieb zu Kindern, sie nehmen die nicht mit.“ Sollten seine jungen Zuhörer etwas anderes hören, so sollten sich die Mädchen und Jungen hinstellen und laut über diesen Unsinn lachen.

Diesmal sitzen 18 Erstklässler der Hundertwasser-Grundschule im Kreis auf kleinen, vor der Tafel drapierten Teppichen und hören dem Mann in Uniform gebannt zu. „Die Polizei könnt ihr jederzeit ansprechen und anrufen, wenn etwas passiert ist. Auch Kinder können Anzeigen erstatten. Das kostet kein Geld.“ Sein großes Thema an diesem Tag ist Ausgrenzung. Als es den Begriff „Mobbing“ noch nicht gab, habe er in der Orientierungsstufe selbst Ausgrenzung erlebt. Das ist lange her. Sein erklärtes Ziel ist es nun, Schülern den Rücken zu stärken, damit sie bei Bedarf auch „Nein“ sagen können. Die Abc-Schützen kleben auch diesmal an seinen Lippen.

Man merkt, dass der Polizist, gekleidet mit einem frisch gebügeltem Hemd und einer akkurat sitzenden Hose, den Job des Kontaktbeamten bestens beherrscht. Der 42-Jährige gibt Tipps zur Körperhaltung, insbesondere wenn die Schüler ihren Unmut über eine Situation ausdrücken wollen. „Halt, stopp, ich will das nicht“, sollten Betroffene energisch dem Gegenüber entgegenrufen, lautet sein Tipp. „Laut deshalb, damit andere das mitbekommen“, begründet Pistol. Um das zu üben, forderte er alle Mädchen und Jungen auf, ihm diesen Satz entgegenzubrüllen. „Ihr dürft einmal einen Polizisten anschreien.“ Das lassen sich die Kinder nicht zweimal sagen.

Das Konzept, Erst- bis Viertklässler zu erreichen, hat Dirk Pistol selbst erarbeitet. Bei der Ausführung kommen ihm sicherlich auch die jahrelangen Erfahrungen als Zauberer und Fußballtrainer im Schüler-, Jugend- und Herrenbereich sowie als Jugendleiter des SC Weyhe zupass. Souverän reagiert er auf unruhige Schüler, die ihm in die Parade fahren wollen.

Der Beamte hat Dutzende Tipps auf Lager und macht deutlich, dass Regeln wichtig sind, „damit es allen gut geht“. Um sein Anliegen zu stützen, hat er in einer Metallkiste verschiedene Handpuppen mitgebracht, die ein kleines Abenteuer erleben.

Dieses Training kommt an, ist sich der Schulleiter Martin Stamnitz sicher. Es habe eine nachhaltige Wirkung, wenn ein Polizist in Uniform in die Schule kommt.

Der Weyher Beamte hat einen anderen Gradmesser: Wenn sich ihm Schüler und Jugendliche auf dem Fußballplatz, im Stadion und beim Einkaufen mit seinem Spitznamen „Pistole“ ansprechen und Missstände benennen, dann drangen seine Worte ins Gedächtnis der Zuhörer. Seit 1992 ist er Polizist, seit elf Jahren Kontaktbeamter. „Ich habe auch für Senioren ein Konzept mit Handpuppen ausgearbeitet“, sagt er, mit dem er weit über die Grenzen Niedersachsens bekannt ist. In wenigen Wochen wird er auf einem Bundeskongress von seinen Erfahrungen in Seniorenkreisen berichten. Dirk Pistol thematisiert mit seinen Figuren beispielsweise den Enkeltrick und zahlreiche dubiose Verkaufsangebote beispielsweise von Rheumadecken-Händlern auf Kaffeefahrten.