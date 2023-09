Das Wey ist zurück: Neue Betreiber, frische Küche und innovative Pasta-Kreationen

Von: Sigi Schritt

Sind für das neue Restaurant an der Bahnhofstraße in Kirchweyhe zuständig: Matthias Struve (27) aus Bassum und Tobias Wirch (37, r.) aus Weyhe. © Sigi Schritt

Innovative Pinsa-Pizza und Pasta-Kreationen sowie hausgebeizter Gin-Tonic-Lachs erwarten die Gäste im kürzlich eröffneten „Das Wey“ in Weyhe. Mit großzügigen Öffnungszeiten und einer abwechslungsreichen Speisekarte bietet das Restaurant an der Bahnhofstraße in Kirchweyhe kulinarische Vielfalt für jeden Geschmack.

Weyhe – Alter Name, neues Lokal, neue Betreiber: „Das Wey“ in Kirchweyhe ist seit wenigen Tagen wieder geöffnet. Die Gäste erwartet ein Restaurant mit europäischer Küche. Matthias Struve (27) aus Bassum und Tobias Wirch (37) aus Weyhe sind für die Speisegastronomie verantwortlich. Für die Küche ist Nico Raudszus zuständig. Das Restaurant bietet seinen Gästen unter anderem ein modernes Pasta-Konzept. Was darunter zu verstehen ist? „Der Gast hat die Möglichkeit, sich seine Pasta selbst auszusuchen und eine passende Soße dazu zu wählen. Außerdem gibt es mit der Pinsa eine Pizza-Alternative: Der Belag kommt erst nach dem Backen auf den Teig. Nicht nur bei den Hauptgerichten, auch bei den Vorspeisen will das Restaurantteam Akzente setzen. Der Küchenchef empfiehlt einen hausgebeizten Gin-Tonic-Lachs. Das Restaurant mit Terrasse bietet Platz für 70 Gäste. Die Speisekarte ist so konzipiert, dass man zu den Getränken sowohl kleine Snacks als auch eine ausgiebige Mahlzeit genießen kann.

Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis spät in die Nacht und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Das Team empfiehlt speziell den Gästen des Weyher Theaters Reservierungen ab 18 Uhr. Dann hätten die Theatergäste ausgiebig Zeit, „sich auf einen guten Abend mit leckeren Speisen einzustimmen“, so Matthias Struve.

Pinsa erlebt in Italien einen Boom und wird sich nach Einschätzung von koch-blog.com auch in Deutschland durchsetzen Das schreibt koch-blog.com über die Pinsa: Eine Pizza wird erst belegt und dann gebacken. Eine Pinsa wird in der Regel erst mit Sauce bestrichen und dann gebacken, die Toppings kommen im Anschluss drauf. In Süddeutschland gibt es bereits einige Restaurants mit Pinsa auf der Speisekarte, die norddeutschen Gastronomen sind derzeit noch etwas zurückhaltender. Eine Pinsa kann jedoch auch zu Hause relativ einfach hergestellt werden. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass der Teig am besten mehrere Tage gehen sollte. Der Teig sollte dabei auf gar keinen Falls ausgerollte werden, weil er dann die Luftigkeit verlieren würde. Am besten wird er mit den Fingerspitzen sanft auseinandergezogen, dann wird die Pinsa schön locker. In Italien hat die Pinsa bereits einen Boom erlebt und läuft der Pizza nach und nach den Rang ab. Die ersten Gastronomen sind sich sicher, dass dies auch in Deutschland einsetzen wird. Wahrscheinlich werden die italienischen Pizzabäcker die Pinsa aus dem Heimaturlaub mitbringen und diese dann auch in deutschen Pizzerien anbieten. Die Flexibilität bietet neue Möglichkeiten und ein vielfältigeres Angebot.