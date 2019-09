Pingelheini-Tour: Plätze frei

Die Gästeführung bietet zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag eine Tour mit dem Pingelheini an. Treffpunkt ist um 11 Uhr bei der Museumslok am Bahnhof. Nach der Besichtigung und einem kurzen Fußweg durch den Bahnhofstunnel folgt die Fahrt mit dem Pingelheini nach Leeste. Dort erfolgt die Besichtigung des Lokschuppens und des Wasserturms. Im Anschluss geht es weiter zum Sudweyher Bahnhof (Das Bild zeigt den Sudweyher Bahnhof im Jahr 1912). Die Reise endet gegen16.30 Uhr in Kirchweyhe.

Anmeldungen bei Erika Christmann unter Ruf 0421/ 803232. sie/Repro: Meyer