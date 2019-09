Mit dem Pingelheini durch Weyhe

Die Weyher Gästeführung hat zum Tag des offenen Denkmals eine Tour mit dem Museumszug Pingelheini angeboten. Andreas Weiß war extra aus Mallorca angereist, um wieder die Gemeinde zu besuchen, in der er aufgewachsen ist und sein Abitur baute. Das Angebot der Gästeführung, an einem Zugtrip durch Weyhe nahm der IT-Spezialist an. Er äußerte sich begeistert und schilderte, dass er sich zunächst die Museumslok am Bahnhof angeschaut hat. Nach der Besichtigung bestieg er im Kirchweyher Bahnhof den Zug nach Leeste. Dort besichtigte er den Lokschuppen und auch den Wasserturm. Im Anschluss ging es weiter zum Sudweyher Bahnhof. Die Reise endete wieder am Kirchweyher Bahnhof. Foto: Andreas Weiß