Pflegekur für die Wilhelmseiche

Halbseitige Straßensperrung am Lahauser Denkmal

+ Ein Blitzeinschlag hat Spuren hinterlassen. Jetzt soll Totholz beseitigt werden. Foto: Jantje Ehlers

Lahausen – Sie wurde am 23. März 1897 anlässlich des 100. Geburtstags des 1888 verstorbenen Kaisers Wilhelm I gepflanzt, überstand einen Blitzeinschlag und überdauerte so manches Gebäude in ihrer Umgebung: Die Rede ist von der sogenannten Wilhelmseiche an der Ecke Lahauser Straße/Am Bahndamm in Lahausen, direkt neben dem Mahnmal und unweit von Ganztagsgrundschule, Kindertagesstätte und Feuerwehr.