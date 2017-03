Pferdestärken treffen auf Pferdestärke

Alle Achtung: Auch wenn das Auto der Deutschen Post sehr langsam an die Reiterin heranfährt, so hat doch diese Amazone ihren Vierbeiner absolut im Griff. Hier treffen motorisierte Pferdestärken auf eine Pferdestärke. Die Begegnung in Leeste auf der Straße „Im Bruch“ verläuft absolut harmonisch. Offensichtlich hat das Pferd jede Menge Erfahrung im Umgang mit Autos und anderen Fahrzeugen. Kein Wunder, denn es gibt (noch) kein ausgewiesenes Wegenetz für Reitsportler. Der Pferdesport bildet in der Wesergemeinde einen Wirtschaftsfaktor, und da ist es nur eine Frage der Zeit, wann dieser eine stärkere öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. - sie/Foto: Schritt