Peter Barthold Schnibbe ist Kulturpreisträger 2022 im Landkreis Diepholz

Von: Anke Seidel

Peter Barthold Schnibbe, Kuturpreisträger des Landkreises Diepholz, mit seinem aktuellen Werk. Auf seine ganz charakteristische Weise porträtiert er das Dock 5 in seiner Heimatstadt Bremerhaven. Das Bild ist derzeit noch in Arbeit. © Anke Seidel

Der Kulturpreisträger 2022 im Landkreis Diepholz heißt Peter Barthold Schnibbe. Der Weyher porträtiert in seinen Werken das wechselvolle Leben.

Weyhe – Das Glück ist ein besonderer Moment. Einer, der sich – vielleicht wie das Funkeln eines Edelsteins – mehrfach wiederholen kann. „Glück ist nicht das, was in der Werbung steht!“, davon ist der Weyher Künstler Peter Barthold Schnibbe felsenfest überzeugt. Einen außerordentlichen Moment des Glücks hat er erlebt, als er von Landrat Cord Bockhop erfuhr: In diesem Jahr erhält er den Kulturpreis des Landkreises Diepholz. „Ich habe mich wahnsinnig gefreut“, sagt der 71-Jährige.

Zeichnen ist für Peter Barthold Schnibbe eine ernste, konzentrierte Arbeit

Schon als Kind hat der in Bremerhaven geborene Künstler gemalt, „von meiner ebenfalls talentierten Mutter gefördert“, fügt er hinzu. Kunst und Literatur hätten in seiner Familie immer eine besondere Rolle gespielt, verrät Peter Barthold Schnibbe – und ebenso, dass es in der Familien-Historie einst eine Freundschaft zu Theodor Storm gegeben habe.

Wer in die Werke von Peter Barthold Schnibbe eintaucht, stellt fest: Er ist einer, der die Welt durchaus mit realistischen Augen sieht. Aber ihr in seinen Gemälden dennoch mit viel Gefühl eine besondere Ausstrahlung, eine Aura verleiht. „Es geht um Gefühle“, bestätigt er im Gespräch mit dieser Zeitung. „Es geht darum, Wärme zu vermitteln.“ Der Weyher Künstler möchte seinen Bildern eine Seele geben.

Es geht darum, Wärme zu vermitteln.

Damit die Betrachter einen Zugang zu dieser Tiefe und diesem Gefühl der Wärme finden, lässt er sie selbst die Geschichten hinter den Bildern entdecken. „Ich will ihnen die Freiheit, den Platz zum Denken, lassen“, formuliert es der 71-Jährige.

Zeichnen und Malen sei für ihn immer eine „sehr ernste, konzentrierte Angelegenheit“ gewesen, gesteht er: „Das ist richtig Arbeit!“ Aber für ihn eine Seelenarbeit, für die er zutiefst dankbar ist. Genau die spiegelt sich in seinen Werken in einer unverwechselbaren Handschrift. Ob Menschen am Meer, Szenen einer Stadt, markante Orte: Immer sind es besondere Momente, die der Maler mit den Betrachtern teilt.

Neue Motive? Für Kulturpreisträger Schnibbe nicht immer planbar

Melancholie ist dabei gewollt, ja ein gefühlter Moment – aber nicht im medizinisch-pathologischen Sinne. Für Peter Barthold Schnibbe ist sie eine „positive verträumte Traurigkeit“ und damit etwas Philosophisches. Etwas, das vor ihm schon viele andere Maler beflügelt hat – wie einst auch Caspar David Friederich (1774 bis 1840), dessen Werke ihn tief berührt haben. Aber auch die vieler anderer Maler, dänischer insbesondere.

Wo findet der 71-jährige Kulturpreisträger immer wieder Motive? „Aus Begegnungen mit dem Leben“, verrät er. Manchmal habe er bei einem Spaziergang den Impuls: „Diese Person möchte ich malen.“ Vorhersehbar sei das aber nicht: „Das kann man nicht planen.“ Dennoch hat für ihn alles einen Sinn: „Ich glaube nicht an Zufälle.“

Zur Person Peter Barthold Schnibbe Peter Barthold Schnibbe wurde 1951 in Bremerhaven als Sohn eines Kapitäns geboren. Sein Urgroßonkel mütterlicherseits war der Landschaftsmaler und Grafiker Hermann Schnee. Ein Urgroßonkel väterlicherseits war der Schriftsteller Hermann Allmers. Schnibbe ist Neffe des Dichters Wilhelm Schnibbe.

Nach dem Abitur studierte er von 1971 bis 1972 Kunst und Germanistik an der Universität Koblenz in Landau in der Pfalz. Sein Examen legte er 1976 an der Universität Bremen ab, absolvierte anschließend sein Referendariat am Kippenberg-Gymnasium in Bremen und unterrichtete ab 1980 Kunst und Deutsch an der Kooperativen Gesamtschule Weyhe-Leeste. Seit 1996 arbeitet Schnibbe als freischaffender Künstler in seinem Atelier in Weyhe-Melchiorshausen. Auch musikalisch ist er aktiv. Er initiierte die niederdeutsch singende Folkrock-Band Hartleed und gehörte ihr von 1976 bis 1979 als Schlagzeuger an. Die Band veröffentlichte mehrere Alben und war im Fernsehen sowie im Hörfunk präsent. Seit 1999 ist er Drummer und Sänger bei der Formation Uncle Snake. Zudem ist er literarisch tätig.

Er engagiert sich unter anderem für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und für die Kulturarbeit in Bremerhaven.



Peter Barthold Schnibbe lässt sich von seiner Intuition leiten – inspiriert von etwas Größerem als dem Menschsein: „Ich bin durchaus christlich beeinflusst“, sagt er – ohne sich nur auf das Christentum zu fokussieren. Er schätze den Dalai Lama und habe von den Indianern Amerikas viel Lebensweisheit erfahren, sagt er. Die Macht der Schöpfung ist für ihn faszinierend: „Auf jeden Fall ist sie etwas, das größer ist als wir.“ In seinem Leben durfte der 71-Jährige sie auch als schützende Instanz erfahren, berichtet er.

Peter Barthold Schnibbe ist Maler, Autor und Musiker

Das, was er sieht und fühlt, setzt er so um: „Die Grundtechnik meiner Acrylmalerei habe ich anfangs von der Gouache übernommen – heute mischen sich Alla-Prima-Malerei, Lasuren, pastose Partien – alles, was der Bildidee hilft, adäquat auf die Leinwand zu kommen.“ Seine Motive beweisen: Er ist leidenschaftlicher Meer-Liebhaber, liebt Menschen, Landschaften und den American Way of Life.

Seine künstlerischen Abbildungen des Lebens vermitteln auf den ersten Blick eine Art Perfektionismus. Ist Peter Barthold Schnibbe perfekt? „Bei den Bildern habe ich einen Hang zum Perfektionismus“, antwortet er, „nicht nur bei der Technik, sondern auch bei der Ausstrahlung des Bildes.“ Im ganz normalen Alltag sieht er das etwas anders. Man könnte sagen: als Vermeidungsstrategie mancher Menschen. Wer nach außen alles perfekt machen wolle, tue das, um keine Kritik ertragen zu müssen. Anders gesagt: Perfektionisten wollen geschätzt und geliebt werden.

„Das ist einfach ein Stück Mensch“, hat Peter Barthold Schnibbe Verständnis für solches Verhalten. Mensch sein – glücklich sein. Das scheint er bei seinen rund 25 mehrwöchigen Reisen nach Nordamerika und Kanada eindrucksvoll erlebt zu haben. Davon erzählt die liebevoll mit amerikanischen Souvenirs eingerichtete Bar, in der er Journalisten empfängt. An den Wänden Orginal-Singles der Byrds oder der Beach Boys. Musikalische Relikte, die verraten: Peter Barthold Schnibbe ist auch Musiker, hat aber auch literarische Texte verfasst.

Es gibt Menschen, die ihn inspiriert haben – wie sein Malerfreund Otto Quirin aus Hamburg. „Maler beten mit den Augen“ zitiert er seinen Freund, mit dessen Einverständnis er das zum Titel eines Buches gemacht hat. Beeindruckt hat ihn auch die Schriftstellerin Mascha Kaleko, die bekannte: „Als Heimat erkor´ ich mir die Liebe.“