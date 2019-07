Personalengpass: Kirchweyher Bahnhofsfest fällt aus

Weyhe – Das Kirchweyher Bahnhofsfest fällt in diesem Jahr aus. Wie die Kulturbeauftragte Tina Fischer mitteilt, ist von der Absage auch das Interkulturelle Familienfest betroffen. Einen Ersatztermin gibt es nicht.

Als Grund für diesen Schritt nennt die Gemeinde „mangelnde personelle Kapazitäten“: Eine andere Mitarbeiterin des Kulturbüros stehe für die Organisation nicht zur Verfügung. Außerdem verlässt die Absolventin des Freiwilligen Sozialen Jahres die Gemeinde vorzeitig, um eine Ausbildung zu beginnen. Ein weiterer Grund: Das Bahnhofsfest und weitere Großveranstaltungen lägen zeitlich zu eng beieinander und erfordern intensive Vorbereitungen. Tina Fischer nennt zum Beispiel die NDR-Sommertour, die am 27. Juli in Weyhe Station macht, die Donnerstags-Events Summer in the City und die Verdi-Gala am kommenden Freitag.

Dass Bahnhofsfest hätte nicht unbedingt ausfallen müssen, findet Heiko Blank vom Kirchweyher Reisecenter. Er hätte nämlich gerne grundsätzlich seine Mithilfe angeboten. Die Veranstaltung rund um die ICE-Gleise hatte Blank nämlich selbst jahrelang organisiert. In diesem Jahr sollte sie am 18. August über die Bühne gehen.

Blank erinnert sich, dass er aber zuletzt 2000 bis 3000 Euro bezahlt hat – für den Bühnenaufbau, für die Künstler, GEMA-Gebühren, Absperrungen und so weiter.

Aus finanziellen Gründen hatte der Reiseverkehrskaufmann deshalb das Fest im 13. Jahr nicht mehr in Eigenregie aufziehen wollen. Und die Gemeinde wollte die Organisation 2015 deshalb erstmals selbst übernehmen, weil Bürgermeister Andreas Bovenschulte die Veranstaltung zum Thema Mobilität als wichtig empfunden hatte. Nun steht laut Tina Fischer zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht einmal fest, dass es im kommenden Jahr eine Fortsetzung gibt.

Heiko Blank hofft, dass es zu diesem Thema im Herbst ein Gespräch mit der Gemeinde gibt. Er bietet weiterhin seine Mithilfe an. Seine Idee: Wer das Fest langfristig organisiert, der kann immer mal wieder etwas dafür tun und muss es nicht konzentriert tun. „Ich wünsche mir, dass das Bahnhofsfest einen festen Platz im Terminkalender bekommt“, so Blank. Er schlägt den letzten Sonntag in den Sommerferien vor. Dann könne sich auch jeder Aussteller darauf einstellen.

Hätte die Gemeinde das Konzept frühzeitiger erstellt, so Blank, dann könnten die Bahnhofsbeschicker wie der Kiosk der Weyher und auch das Reisecenter einen Teil der Organisation übernehmen.

In diesem Jahr war laut Blank sogar der Termin lange nicht bekannt. Deshalb hätten die Mitarbeiter des Reisecenters erst vor wenigen Wochen eine Einladung per Rundmail ausgesprochen. Und nun informierte Heiko Blank seine Kunden über die Absage, die das Reisecenter kurz vor dem Ende des vergangenen Monats erreicht hatte. „Wir haben 500 Kunden dann ein zweites Mal angeschrieben“, so Blank.