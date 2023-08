Vorlage verwandelt: Arnd Zeigler live auf dem Weyher Marktplatz

Von: Dierck Wittenberg

Besonderer Auftritt: Arnd Zeigler erstmals live vor Publikum in seiner Heimatgemeinde. © Wittenberg

Arnd Zeigler hat mit seinem Programm „Hat schon Gelb!“ auf dem Weyher Marktplatz einen persönlichen Auftritt hingelegt. Sebastian Krumbiegel steuerte umgeschriebene Songs der Prinzen bei.

Weyhe – Ein Heimspiel unter freiem Himmel an einem lauen Sommerabend: Die Voraussetzungen haben gestimmt, als Arnd Zeigler erstmals mit seinem Live-Programm in der Gemeinde aufgetreten ist, in der der Moderator und Werder-Stadionsprecher aufgewachsen ist.

Eine passende Auftrittsmöglichkeit hatte sich in diesem Sommer dank der großen Theater-Bühne auf dem Marktplatz geboten. Nach seinem Auftritt am Dienstag (am Mittwoch folgte ein Zusatztermin) lässt sich festhalten: Diese Vorlage hat Zeigler verwandelt. „Es ist für mich etwas ganz Besonderes, hier aufzutreten“, sagte Arnd Zeigler zu Beginn.

Gruß in der Abendsonne. © Wittenberg

Für die Weyher Version seines Bühnenprogramms „Hat schon Gelb!“ holte er sich nach kurzem, eigenem Geklimper einen musikalischen Gast auf die Bühne: Sebastian Krumbiegel. Statt wie angekündigt gefällige Melodien beizusteuern, sang Krumbiegel umgetextete Fassungen von Songs seiner Band „Die Prinzen“, zum Teil im Duett mit seinem Bühnenpartner. Aus „Ich wär’ so gerne Millionär“ wurde etwa „Ich wär’ so gerne Arnd Zeigler“, aus „Mein Fahrrad“ eine Ode auf Werder-Stürmer Niclas Füllkrug und aus „Küssen Verboten“ ein Lied über den Sportplatz am Richtweg.

Sebastian Krumbiegel: Prinzen-Lieder mit Weyhe-Texten. © Wittenberg

Zeigler ließ sein Publikum zuvor mit offenbar eigens eingesprochenen Video-Botschaften grüßen. Auf der großen Bühnenleinwand zeigten sich nicht nur die beim SC Weyhe ausgebildeten Fußballprofis Luca Zander und Terrence Boyd – sondern auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Philipp Köster, Herausgeber des „11 Freunde“-Magazins und Zeiglers Podcast-Partner, meldete sich auf diesem Weg zu Wort, um Zweifel anzumelden: Ob Zeigler wirklich für den ETSV Kirchweyhe gespielt hat? Schließlich existiere kein einziges Mannschaftsfoto mit ihm. Was nicht weit von der Realität entfernt ist, wie sich zeigte. Es gebe ein Foto seiner Mannschaft: „Aber da konnte ich nicht“, gestand Zeigler. Und eins mit ihm, schwarz-weiß und unscharf: „Das ist leider vor Erfindung der Fotografie entstanden.“ Neben seiner Karriere beim ETSV sprach Zeigler unter anderem mit Bildern seiner Elternhäuser sein Aufwachsen in Kirchweyhe und Lahausen an.

Ohrwürmer: Die Leester Chorwürmer mit Kantor Sören Tesch an der Gitarre. © Wittenberg

Fußball sei ein Spiegelbild der Gesellschaft, sagte Zeigler zu der Frage, was die Beschäftigung mit dem Sport einem gebe. „Wir können viel vom Fußball lernen.“ Die Beschäftigung hat in Zeiglers Sendungen immer auch eine biografische Note – regelmäßigen Zuschauern dürfte Weyhe durch Anspielungen auf den ETSV oder Gastauftritte von Bürgermeister Frank Seidel ein Begriff sein. Beim Auftritt auf dem Marktplatz war diese Note durchgehend dabei. Dass dieses Gastspiel etwas Besonderes war – dieses Gefühl schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen, wie sich auch am Applaus zeigte.

Zum Auftakt wurde der Gast durch eine Vorgruppe überrascht: die Leester Chorwürmer. Nach einer Begrüßung von Bürgermeister Seidel, früher ebenfalls beim ETSV und heute Trainer beim SC Weyhe, sang der Kinderchor der Leester Kirchengemeinde unter der Leitung von Popkantor Sören Tesch unter anderem Zeiglers „Lebenslang Grünweiß“.