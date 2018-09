Weyhe - Von Philipp Köster. Heike Begander ist Weyherin des Jahres 2017. Diesen Titel hat ihr am Montagabend im Rathaus Bürgermeister Andreas Bovenschulte verliehen. Eine Auswahljury hatte sich für die Lahauserin entschieden und würdigt damit ihr jahrzehntelanges vielfältiges Engagement in zahlreichen Gremien der Elternarbeit. Zur Organisation des Jahres wurden die Streetwatcher gekürt.

Bovenschulte würdigte die „Urweyherin als Personifizierung von Elternarbeit“. 21 Jahre, von 1996 bis 2017, war Heike Begander in Elternbeiräten von Kita und Grundschule Lahausen, KGS Kirchweyhe und BBS Syke aktiv. Lange saß sie auch als Elternvertreterin im Fachausschuss im Rathaus. Sie habe sich mit Ausdauer und stets gut organisiert zum Beispiel um die Themen Schulwegsicherung, Mensaessen, Pausenhofgestaltung und Praktika gekümmert, sagte der Verwaltungschef. Als Beispiel für die mit „Verve und Nachdruck“ bezogenen Positionen und Stellungnahmen erinnerte Bovenschulte an eine Sitzung des Schulausschusses, in deren Verlauf ein Tagesordnungspunkt vertagt werden musste, „weil Frank Lemmermann und ich (damaliger Bürgermeister und Erster Gemeinderat, d. Red.) nicht genau genug das Schulgesetz gelesen hatten, wie uns Frau Begander belehrte“. Ein weiteres Beispiel auf anderer Ebene sei ein über drei Jahre geführter und gewonnener Prozess gegen die Fluglinie Ryanair gewesen, weil ein Flug der Tochter zwölf Stunden Verspätung hatte.

Streetwatcher wichtiger Teil der Jugendarbeit

Begander gab in ihrer kurzen Dankesrede zu, dass sie „penetrant“ sein könne. Als sie in der ersten Klasse der ältesten Tochter zur Elternsprecherin gewählt worden war und erst im Nachhinein erfuhr, dass das Amt für zwei Jahre gilt, war das für sie das Signal, dass sie sich fortan in der Elternarbeit nicht mehr über den Tisch ziehen lassen würde.

Die rund 20 Personen starke Gruppe der Streetwatcher hob Bovenschulte als wichtigen Teil akzeptierend-konsequenter Jugendarbeit in der Gemeinde hervor. Seit 2008 suchen die Streetwatcher am Wochenende neuralgische Punkte in der Gemeinde auf, um mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen und auf sie einzuwirken. Dabei schaffen sie laut dem Bürgermeister die Gratwanderung zwischen „normverdeutlichender Ansprache“, die notfalls auch die Zuhilfenahme der Polizei nach sich zieht, und Vertrauensbildung.

Sabine Tinzmann als Sprecherin der mit roten T-Shirts auftretenden Gruppe sagte, anfangs seien die Jugendlichen weggelaufen, heute würden sie sich wohlfühlen und sich freuen, wenn die Streetwatcher zu ihnen kämen.