„Pendelzug in den VBN integrieren“

Edmund Irmer über das Bürgerbahn-Projekt

+ © Archivfoto: Schritt Der Verkehr sollte nach Meinung von Alt-Bürgermeister Edmund Irmer in den VBN integriert werden. © Archivfoto: Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Dem Vorhaben der Gemeinde, einen Pendelverkehr auf dem Gleis der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE) zum DB-Bahnhof Kirchweyhe einzurichten, steht der ehemalige Bürgermeister Edmund Irmer positiv gegenüber. Er war in den 1990er-Jahren nicht nur an der Rettung der BTE-Strecke beteiligt, sondern hatte vor zwei Jahren erstmals die Idee einer Schienenbusverbindung vorgestellt. Derzeit prüft die Verwaltung, ob das Projekt als Bürgerbahn umzusetzen ist.

Für Irmer sei es völlig egal, ob der Zug aus einem Doppel- oder Gelenktriebwagen besteht und ob der Antrieb mit einem Dieselmotor oder einem dieselbetriebenen Elektromotor erfolge. Er plädiert weiterhin dafür, Lokführer zu beschäftigen und nicht ehrenamtlich fahren zu lassen.

Der Triebwagen-Pendelverkehr müsste sich laut Irmer an die Taktungen der Regionalexpress-Züge nach Bremen (zur 39. Minute) und an die Züge der Nordwestbahn (zur 14 . Minute) sowie für die Gegenrichtung zur 16. und 46. Minute anpassen.

Vorschlag: Busline 120 auf der westlichen Seite enden lassen

„Es ist ein großer Segen, dass die wichtige Verkehrsachse Hamburg-Ruhrgebiet quer durch Weyhe verläuft und wir von schnellen Zugverbindungen in die Hansestadt profitieren“, so Irmer. Deshalb findet er es richtig, den Öffentlichen Personennahverkehr auf den Bahnhof Kirchweyhe zu konzentrieren. Im Gegensatz zu den Überlegungen des Rathauses, die Streckenführung über Erichshof hinaus Richtung Stuhr auszudehnen, möchte Irmer sie lieber nur auf Leeste beschränkt wissen. So könnte die Taktung besser eingehalten werden.

Im Gegenzug schlägt Irmer vor, die Busline 120 auf der westlichen Seite enden zu lassen und den Takt zu verbessern. „Der Bus quält sich regelmäßig durch die Bahnhofstraße. Das muss nicht sein“, sagt der ehemalige Bürgermeister. Endet die Linie an der Park&Ride-Anlage sollten Fahrgäste eine überdachte Rampe nutzen können. Das wäre für behinderte Menschen, Eltern mit Kinderwagen sowie Fahrgästen mit Rollkoffern sicherlich eine weitere Überlegung wert.

Damit das Projekt erfolgreich wird, muss es laut Irmer „zwingend in den Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (VBN) integriert werden“.

ZVBN will Vorhaben unterstützen

„Sollte die Bürgerbus-Idee analog auf die Schiene gesetzt werden, werden wir unterstützend zur Verfügung stehen, sofern das Projekt rechtlich möglich ist“, sagt auf Anfrage Christof Herr, Geschäftsführer des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen.

Der Verband habe bislang noch keine Erfahrung mit Zügen gemacht, die von ehrenamtlichen Lokführern gesteuert werden. Deshalb könne Christof Herr nicht sagen, ob das Weyher Projekt kurz- oder langfristig umsetzbar sei. „Man muss erst sehen, welche Voraussetzungen Lokführer mitbringen müssen.“ Auch müsse man schauen, inwieweit das Land Fördermittel bereitstellt. Für die Bürgerbusse gibt es beispielsweise Geld, so Herr.

Zum Thema:

Pendelverkehr mit Schienenbus als Bürgerbahn?