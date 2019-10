Tote Fische, trockenes Bachbett: Ist Patient Hombach weg vom Tropf?

Der Hombach in Leeste in der Nähe des Mühlenkamp-Freitzeitgeländes.

Weyhe - Tote Fische an der Wasseroberfläche, ein über Kilometer ausgetrocknetes Bachbett und dadurch freigelegte Muscheln: Die Bilder von Abschnitten des Hombach, der Richtung Ochtum zum Leester Mühlbach wird, haben im Sommer zahlreiche Leser schockiert.

Das zeigten die Reaktionen im Internet. Überregionale ARD-Sender wie der Norddeutsche Rundfunk oder Radio Bremen griffen den Trockenfall der Weyher Gewässer auf und wollten wissen, weshalb der Hombach sein Wasser verliert.

Wie geht es dem Bach jetzt? Eine Stippvisite gestern hat ergeben, dass das Bett des Hombachs in der Nähe des Mühlenkamps wieder zu etwa 30 Zentimetern gefüllt ist. Das zeigt auch der Pegel an, der sich in Erichshof an der Straße Geestfurth befindet. Ist der Hombach damit weg vom Tropf, also gerettet?

Hombach: Grundproblem bleibt

„Gerettet kann man nicht sagen“, so Thomas Brugger. Der Vorsitzende des Weyher Naturschutzbundes sagt, dass das Grundproblem längst nicht behoben ist. „Wir haben große Defizite im Grundwasserbereich“, so Brugger. Und das sei nicht nur im Norden, sondern deutschlandweit so.

In Weyhe und in anderen Gemeinden in der Region sei der Boden bis zu einer Tiefe von 1,80 Tiefe durchgetrocknet. Nur in der oberen Schicht, die höchstens 25 Zentimeter mächtig sei, finde man eine Bodenfeuchte. Diese ist laut Brugger entscheidend für die Grundwasserneubildung. „Wir haben immer noch ein jährliches Regendefizit von rund 400 Litern pro Quadratmetern.“

Hombach könnte wieder austrocknen

+ Der Gänsebach führt kein Wasser mehr. © Sigi Schritt Obgleich es in den vergangenen Tagen geschüttet hat, reicht das längst nicht, ist sich der Nabu-Vorsitzende sicher. „Wenn es mal einen Monat nicht regnen würde, könnte der Hombach wieder austrocknen“, weil das Grundwasser nicht ausreichend neu gebildet werden kann. Brugger erinnert auch an die konkurrierende Wassersituation hinsichtlich der Trinkwassergewinnung und den Bedürfnissen des Fließgewässers.

Brugger freut sich, dass die Harzwasserwerke den Brunnen 8, der im Einzugsbereich des Hombachs liegt, im Juli abgeschaltet hatten. Die Trinkwasserförderung in diesem Bereich bleibe weiter ausgesetzt, sagt Ulf Panten, Umweltbeauftragter der Gemeinde, auf Anfrage. Das sei eine „kurzfristige Maßnahme“, um damit den Hombach zu schützen.

„Das ist schon mal erfreulich, dass die Harzwasserwerke einen Zusammenhang erkennen“, so Brugger. Die Harzwasserwerke verweisen wiederum auf den Klimawandel und auf die fehlenden Niederschläge.

Nabu-Vorsitzender: Trinkwasserförderung mögliches Problem

Brugger glaubt, dass die Trinkwasserförderung in der Region in erheblichem Maße dafür ursächlich ist, dass auch dem Gänsebach, der den Hombach zum Mühlbach werden lässt, das Wasser fehlt. Sein Bett führt seit Jahren nicht mehr regelmäßig Wasser. Kürzlich aber hatte eine Grundwasserabsenkung zu einem Kuriosum geführt: Eingeleitete Flüssigkeiten hatten den Hombach rückwärts fließen lassen, wie Dr. Ulrich Kuhlmann aus Leeste berichtete. Das Wasser strömte nicht nur Richtung Ochtum, sondern auch Richtung Mühlenkamp. Das bestätigen Thomas Brugger und Ulf Panten. Mittlerweile sei der Kellerbau Nähe des Bachs abgeschlossen – das Gänsebach-Bett führt kein Wasser mehr.

+ Hombach-Pegelstand an der Geestfurth: 30 Zentimeter. © Sigi Schritt Wie soll es für die Gewässer weitergehen? Thomas Brugger findet es richtig, dass sich im Sommer Politik und Verwaltung – insbesondere der Landkreis – mit dem Trockenfall des Hombachs beschäftigt hatten. Der Einrichtung eines Runden Tisches stehe der Nabu positiv gegenüber. Diese Absichtserklärung ist jetzt schon mehrere Monate alt. Viel ist noch nicht passiert. „Ich warte darauf, dass die Gemeinde Weyhe einen Termin anberaumt. Das ist ein sensibles Thema“, so Brugger. Da ist auch Expertenwissen gefragt. Aus Sicht des Naturschützers ist klar, dass weder Gemeinde, noch der Landkreis, noch die Harzwasserwerke sowie noch der Nabu mit der Situation zufrieden sind. Brugger glaubt, dass der Hombach durch seine Gräben und Zuläufe noch ein bisschen länger Wasser führt. Er merkt aber kritisch an, dass die nächste Trockenperiode kommt.

Runder Tisch: Politik muss handeln

Beim Runden Tisch gehe es um eine mittel- und langfristige Perspektive, erklärt der Rathausmitarbeiter Ulf Panten. Die Verwaltung bereitet die Besetzung vor. Ein politischer Beschluss sei dazu notwendig.

Die Beratungstermine stünden bereits fest: Am Mittwoch, 20. November, tagt der Fachausschuss, und dann geht das Thema durch den nicht-öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss. Am Mittwoch, 18. Dezember, entscheidet der Rat. Dann könnte der Runde Tisch bereits im Januar eingerichtet werden. Panten geht davon aus, dass er nicht-öffentlich tagt – die Ergebnisse und Überlegungen, wie man dem Hombach helfen könnte, sollten jedoch transparent sein.

Nabu Weyhe: Fließgewässer Lebensader der Natur

Für Thomas Brugger sind die Fließgewässer die Lebensadern der Natur. „Sie sind besonders wertvolle Bereiche, deshalb gilt es sie in Weyhe und anderswo zu schützen.“ Für den Nabu-Vorsitzenden gehöre eine Wohnbebauung und schon gar kein Gewerbegebiet an ein Ufer heran. Brugger schüttelt den Kopf beim Thema Grundwasserabsenkungen. Wie könne eine Verwaltung den Bau eines Kellers genehmigen, wenn sich in der Nähe ein Fließgewässer befindet? Die Politik müsse dafür Sorge tragen, dass dies grundsätzlich nicht mehr möglich ist.

Für Weyhe schlägt der Nabu-Vorsitzende ein Flurneuordnungsverfahren vor, sodass Flächen getauscht werden können, um dem Hombach zum Beispiel in Leeste mehr Raum zu geben. „Die Versickerungsfläche muss dazu vergrößert werden.“