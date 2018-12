Akuter Personalnotstand in der Felicianusgemeinde

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Der Personalnotstand in der Kirchweyher Felicianusgemeinde ist schon groß, und nun fällt auch noch die Küsterin Petra Lübben aus. Sie hatte sich kürzlich verletzt. Ihren Job, zum Beispiel die Kirche zu öffnen und zu schließen, müssen andere übernehmen. Und beim Thema Baumschmücken verfolgt nun die Kirchengemeinde einen kreativen Weg.

So etwas gab es noch nie an Heiligabend und an Weihnachten: Erstmals können Gottesdienstbesucher „kostbare Familienschätze“ betrachten, mit denen der Tannenbaum geschmückt ist. Die Idee dazu hatte Pastorin Gudrun Müller.

Mit den „Familienschätzen“ ist der heimische Christbaumschmuck gemeint, den Interessierte bei einem Treffen am Donnerstag, 20. Dezember, um 19 Uhr, im Gotteshaus aufhängen dürfen. Die Lieblingskugel des verstorbenen Opas findet genauso ihren Platz wie vielleicht eine angeschlagene Kugel, mit der ebenfalls besondere Erinnerungen verknüpft sind. Wer also seinen Baumschmuck an der etwa vier Meter hohen Tanne sehen möchte, sollte zum gemeinsamen Treffen kommen, bei dem es Punsch und Glühwein gibt.

Der Aufruf richtet sich auch an Mitglieder anderer Kirchengemeinden und an Menschen, die selbst kein Bäumchen haben und das Grün im Altar zu ihrem machen wollen. Die Pastorin sieht eine Tanne vor ihrem Auge, die sehr bunt erscheint. Es gibt laut Müller nicht viele Gemeinden in Deutschland, die so etwas machen. Wenn es gut läuft, will die Kirchengemeinde die Aktion 2019 wiederholen. „Und vielleicht wird es einmal eine geschätzte Tradition“, kann sich Kirchenvorsteher Andreas Buske vorstellen.

Die Idee ist aus der Not geboren, weil die Kirchengemeinde für die Organisation der Weihnachtsgottesdienste völlig neue Wege gehen muss. „Wir haben eine akute Personalnot“, so Müller. Sie setzt auf die Kreativität und Mithilfe der 7. 300 Mitglieder umfassenden Gemeinde. Die Pastorin schildert die Situation: Vor zwei Wochen hatte sich die Küsterin Petra Lübben am Knie verletzt. Es ist gebrochen. Sie fällt also ersatzlos aus und kann deshalb nicht den Christbaum schmücken – weshalb eben die Gemeinde ran muss.

Weiterhin fallen zwei von drei Pastoren aus, weil Gisela Freese seit Juli im Ruhestand ist und ihre Stelle noch nicht wiederbesetzt wurde. Müllers Kollege Gerald Meier hatte sich ebenfalls am Knie verletzt. Er habe Schmerzen und wird auch über Weihnachten nicht einsatzfähig sein. „Im Küsterdienst ist niemand, im Pfarramt nur einer von drei.“ Müller beruhigt aber: Sie habe eine „Welle der Hilfsbereitschaft“ erlebt – zum Beispiel wird in den beiden Heiligabend-Gottesdiensten mit den geplanten Krippenspielen (15 und 16.30 Uhr) die Lektorin Frauke Wetjen die Wortverkündung übernehmen. Kantorin Elisabeth Geppert organisiert jeweils den passenden musikalischen Rahmen aller Veranstaltungen, zu denen mehr als 4. 000 Besucher erwartet werden.