Pastor eilt zum Brand und spendet Trost

150 Rettungskräfte in Leeste im Einsatz

+ Mit vereinten Kräften gelingt es der Feuerwehr, Teile des Mehrfamilienhauses zu retten. - Foto: Schritt

LEESTE - Von Sigi Schritt. Pastor Holger Tietz war gestern Mittag mit dem Auto unterwegs, als ihn der Ruf von Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen ereilte. Es brenne an der Rumpsfelder Heide, ein Mehrfamilienhaus stehe in Flammen, hieß es. Er möge schnell herkommen. Dieser Ruf verhallte nicht – Tietz kehrte um und steuerte so schnell wie möglich die Einsatzstelle in der Nähe des Rathauses an.