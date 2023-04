Pascal Seidel möchte neuer SPD-Chef im Kreis Diepholz werden

Von: Anke Seidel

Die SPD im Landkreis Diepholz wählt am 22. April einen neuen Vorsitzenden. Einziger Kandidat ist der 23 Jahre alte Pascal Seidel.

Landkreis Diepholz – Die Sozialdemokraten im Landkreis Diepholz stehen vor einem historischen Wechsel: Nach acht Jahren kandidiert Ingo Estermann als Unterbezirksvorsitzender nicht mehr. Einziger Kandidat für die Vorstandswahlen am Samstag, 22. April, ist Pascal Seidel – gerade einmal 23 Jahre alt. Einen Gegenkandidaten gibt es bisher nicht. „Politik ist kein Selbstzweck. Das macht man für die Menschen“, sagt der 23-jährige designierte Kandidat für das Vorstandsamt.

Aktuell ist Seidel Kreistags- und Gemeinderats-Mitglied und Juso-Vorsitzender

Es ist eine ganz besondere politische Karriere, die Pascal Seidel bisher lebt. Zurzeit ist er – gemeinsam mit Ronja Laemmerhirt – Vorsitzender der Jusos in Landkreis Diepholz. Dieses Amt würde er abgeben, sollte er zum neuen Unterbezirksvorsitzenden gewählt werden.

Seit dem Jahr 2021 ist Pascal Seidel Mitglied im Kreistag und ebenso Mitglied des Gemeinderats Weyhe. „Vorher war ich zu jung“, beschreibt er die Grenzen seiner Kandidatur damals.

Ingo Estermann (l.) kandidiert nicht wieder: Pascal Seidel, Sohn von Weyhes Bürgermeister Frank Seidel, soll sein Nachfolger werden. © Jasmin Lindenthal

Unbedingt will der junge Weyher etwas bewegen. Dass Politik ein wirksames Instrument dafür ist, hat ihm das Leben schon bestätigt. Aus seinen Erfahrungen als Juso-Vorsitzender weiß er über politisches Engagement: „Es nimmt auf jeden Fall viel Zeit, teilweise auch viel Nerven in Anspruch.“ Aber es sei ein „unheimlich gutes Gefühl“, wenn man als Politiker etwas für die Menschen in der Gemeinde oder im Landkreis bewegen könne: „Wenn man das Leben der Mensschen vor Ort verbessern kann, dann gibt es das unheimlich viel zurück!“

Gerade die Kommunalpolitik empfindet Pascal Seidel als wichtiges Instrument dafür – in dem Wissen, dass mit seiner Wahl ein vergleichsweise besonders junger Vorsitzender gewählt werden würde. Rund 890 Mitglieder hat die SPD im Landkreis Diepholz zurzeit. Pascal Seidel möchte diese Zahl spürbar erhöhen: „Wir würden im Herbst gerne einen SPD-Kommunalkongress veranstalten“, blickt er auf ein konkretes Projekt. Die Basis steht also im Mittelpunkt: „Neue Mitglieder gewinnen, jünger werden, weiblicher werden“, benennt Pascal Seidel die Ziele für seine Arbeit.

Die für ihn ohnehin auch enorme berufliche Facetten hat: Der gelernte Bankkaufmann mit Bachelor-Abschluss und beruflicher Aufgabe bei der N-Bank in Hannover studiert berufsbegleitend im Masterstudiengang Finance an der Goethe-Universität Frankfurt.

Ingo Estermann tritt bei der Wahl am 22. April nicht wieder an

Noch haben ihn die Mitglieder der SPD im Landkreis nicht gewählt, aber einen Gegenkandidaten gibt es auch nicht. Wie fühlt sich der 23-jährige Pascal Seidel in dieser Situation? „Ich empfinde das als sehr, sehr große Ehre“, so der 23-Jährige. Mehrfach sei er auf die Kandidatur angesprochen worden. Im Falle seiner Wahl am 22. April in Diepholz würde er als neuer Unterbezirksvorsitzender gern seine persönlichen politischen Schwerpunktthemen einbringen. Im Mittelpunkt, so stellt er klar, würden dabei die Bedürfnisse der Menschen stehen: „Ein Thema erkennen, es ernst nehmen, diskutieren und dann eine Lösung entwickeln.“

Ingo Estermann kandidiert 2023 nicht wieder als SPD-Unterbezirksvorsitzender. © Jantje Ehlers

Erst im November 2021 war Ingo Estermann aus Diepholz als Vorsitzender des Unterbezirks Diepholz in seinem Amt bestätigt worden. Er hatte das Amt vor acht Jahren von Astrid Schlegel übernommen, die heute Kreistagsvorsitzende ist.

Warum Ingo Estermann nicht wieder für den Vorsitz im Unterbezirk Diepholz kandidiert, ist unklar. Eine Anfrage dieser Zeitung blieb unbeantwortet.