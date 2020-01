Party für Prinzessinnen

Wer den Film „Eiskönigin II“ gesehen hat, rieb sich in der Tanzschule Nadine Reiners in Kirchweyhe verwundert die Augen: Rund 70 Mädchen und Jungen tanzten in bunten Kostümen. Und fast alle Mädchen sahen dabei aus wie die kleine Ausgabe von Elsa, der Hauptdarstellerin des Disney-Films. Ein Junge verkörperte sogar die Figur des Schneemanns Olaf. Der Kinofilm hatte Nadine Reiners zur Prinzessinnen-Party inspiriert. Keine Frage: Die Tanzlehrerin landete damit einen Volltreffer.

sie/Foto: Jantje Ehlers