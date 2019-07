Party wie in einem Urlaubsclub im Ausland

Weyhe – Es hätte ein Fest für viele hundert Kinder und Jugendliche werden sollen. Aber das Wetter hat dem Freibad Weyhe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch unterkriegen von den Temperaturen ließ sich gestern Nachmittag niemand: Unter dem Motto „Sun & Fun“ tummelten sich immerhin noch mehr als 100 Wasserfreunde im Bad. Allerdings waren sie stets bemüht, möglichst in einem der vielen Becken zu schwimmen, denn die Luft war wesentlich kühler als das Badewasser, dazu war es ziemlich windig.

Das Zephyrus-Disco-Team hatte einen ausgefallenen Gerätepark im Wasser ausgebreitet. So lockten aufblasbare Hasen, Kraken, Schildkröten und zahlreiche Badeinseln ins warme Nass. Schwimmende Teppiche aus Aqua-Laufmatten sorgten dafür, dass sie über Wasser laufen konnten, und die Water-Globes mit ihrem Hamsterrad-Antrieb ließen sie zeitweise auf dem Kopf stehend durch das Becken treiben.

Für kleinere Schwimmer war es eine echte Herausforderung, aus dem Wasser auf die Krakenarme zu klettern und darauf entlang zu rutschen, um anschließend von den anderen Schwimmern wieder ins Wasser geschubst zu werden. Da war es schon leichter, vom Beckenrad aus auf die Badeinseln zu springen und darauf zu paddeln.

Ein DJ, ein Moderator und zwei Animateure sorgten nicht nur für Beschallung, sondern auch für Beschäftigung an Land. Damit niemand fror, wurden Wettbewerbe im Sackhüpfen oder Tauziehen veranstaltet. Sie suchten und fanden die Hula-Hoop-Königin und tasteten sich durch Disco-Nebel an die Startblöcke. Die elfjährige Teresa Enders und ihre zwei Jahre jüngere Schwester Antonia wärmten sich beim Stelzenlaufen auf.

Lisa und Klaus Richter wohnen zwar in Sudweyhe in einiger Entfernung vom Freibad, aber sie gehören zu den täglichen Frühschwimmern. Sie hörten in ihrem Garten die laute Musik, die der frische Wind zu ihnen herübertrug. Das machte sie neugierig und so fuhren sie zum Bad, um sich die Poolparty anzuschauen. Was sie sahen, gefiel ihnen.

Leon Krämer hatte zusammen mit seinem Freund Finn Stelter schon im vorigen Jahr Spaß bei der Pool-Party gehabt. Er hatte sich so auf dieses Event so gefreut, dass er kaum geschlafen hatte. Und so wie ihm war es vielen Kindern gegangen, die zeitweise zwar fröstelnd unter die Badehandtücher krochen, die aber sofort wieder „auf der Matte standen“, wenn die „Feierbad-Profis“ zu einem neuen Spiel aufforderten. bt