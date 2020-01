Aldi-Umbau in Kirchweyhe: Parkplatz-Kahlschlag am Marktplatz

Kirchweyhe - Wer künftig in den Kirchweyher Verbrauchermärkten Rewe und Aldi einkaufen möchte und einen Parkplatz sucht, muss sich in den nächsten Monaten sicherlich in Spitzenzeiten in Geduld üben. Ab sofort fällt die Hälfte aller Aldi-Parkplätze weg – das sind in der Summe mehr als 50 Parkplätze auf einen Schlag.

Im Zuge des Aldi-Neubaus (wir berichteten) werden die Parkplatzflächen umgestaltet. Details zu diesem Projekt erläutert Longinus Flenker, Leiter Immobilien und Expansion der zuständigen Aldi Immobilienverwaltung, auf Anfrage: Die Parkplätze werden in mehreren Bauabschnitten umgestaltet, so Flenker.

Die gute Nachricht sei, dass die Anzahl der Parkplätze nach Abschluss der Arbeiten leicht vergrößert ist. Momentan gibt es 115 Abstellflächen – nach der Umgestaltung stehen 120 Parktaschen für Autos zur Verfügung. Die Breiten würden aufgeweitet. Derzeit liegen sie zwischen 2,30 und 2,50 Meter, künftig sollen sie bei 2,70 Meter und bei Eltern-Kinder-Parkplätzen sogar bei 3,50 Metern liegen. Gab es bislang keine Bäume zwischen dem Rewe- und dem Aldi-Gebäude, soll künftig mehr Grün auf das Parkplatzareal, kündigt Flenker an.

+ Ob es künftig an dieser Stelle E-Ladesäulen geben wird, kann Aldi-Nord zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Das Unternehmen ist noch in der „Findungsphase.“ © Jantje Ehlers

Der erste Bauabschnitt wird witterungsabhängig bis Mitte Februar andauern. Bis dahin wird laut Flenker die „Entwässerungsgenehmigung“ umgesetzt. Sogenannte Versickerungskörper werden in den Boden eingelassen, außerdem werden löchrige Rohre in die Erde eingebracht. Das Wasser vom Dach, aber auch vom Parkplatz soll von dort den Weg in den Untergrund antreten. Es gibt laut Flenker eine Zwischenstufe, in der mögliches Öl abgeschieden wird.

Erst wenn die ersten neu gestalteten Parkplätze zur Verfügung stehen, sollen die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts starten. Das Areal betrifft die weitere Hälfte des derzeitigen Parkraums.

+ Die Baustelle auf dem Aldi-Parkplatz. © Jantje Ehlers

Flenker befürchtet kein Parkchaos. Er glaubt, dass jeder Aldi-Kunde einen Parkplatz findet, wenn Dauerparker sich um andere Möglichkeiten bemühen. „Klar wird der private Parkraum öffentlich genutzt. Das finden wir auch nicht schlimm.“ Flenker sei sich durchaus bewusst, dass es „zu Engpässen“ bei anderen Geschäften kommt, sagt er. Nicht alle würden die benötigte Anzahl an Parkflächen vorhalten, so Flenker.

Der dritte und letzte Bauabschnitt beginnt nach Ostern. Dann wird der noch geöffnete Aldi-Markt (900 Quadratmeter Verkaufsfläche) geschlossen und abgerissen. Der neue Markt soll Ende Juni, Anfang Juli eröffnet werden. Gegenüber dem alten Markt hat der neue eine um 500 Quadratmeter größere Verkaufsfläche.

+ Die Baustelle auf dem Aldi-Parkplatz. © Jantje Ehlers

Ob die neu gestaltete Flächen auch Ladesäulen für E-Autos beinhalten? Das will Longinus Flenker weder bejahen noch verneinen. Was die Antwort betrifft, so befindet sich „die Aldi-Nord-Gruppe in einer Findungsphase“. Zu Bedenken sei die durchschnittliche Einkaufszeit von 20 Minuten.

Dass die Optik des neuen Marktes, die Rede war sogar von einer Wand, auf der die Anwohner schauen, Anlass zur Kritik geboten hat (wir berichteten), habe Aldi registriert. Allerdings habe sich Aldi Nord laut Flenker genau dem verschrieben, was die Gemeinde gesagt hat.

Was er damit meint? „Wir haben nicht auf der grünen Wiese gebaut“, sagt Flenker, sondern am Marktplatz. Das sei ein Ort, der in den vergangenen Jahren von Politik und Verwaltung als die Mitte der Wesergemeinde gehandelt worden sei. Und von Verkaufsflächen, die zum Beispiel Famila in Leeste beansprucht, sei Aldi in Kirchweyhe weit entfernt, erklärt Flenker. Sein Unternehmen habe dem Anliegen der Gemeinde Rechnung getragen, im „hochverdichteten Raum“ um den Marktplatz „keine eingeschossige Bauweise“ zu haben. „Wir haben den Baukörper höher gesetzt, um eine Art Zweigeschossigkeit zu suggerieren.“

+ Die Baustelle auf dem Aldi-Parkplatz. © Jantje Ehlers

Ziel sei es gewesen, den neuen Markt in die vorhandene Struktur einzupassen, die auch aus Mehrfamilienhäusern besteht. Für Flenker sei es klar, dass dieser Baukörper die Haltung der Gemeinde widerspiegelt.

Wäre nicht ein Gebäude möglich gewesen, in dem sich unten ein Markt befindet und oben Wohnungen, zumal Wohnraum in der Gemeinde knapp ist? Longinus Flenker glaubt, dass bei solch einer Lösung der Flächenbedarf nicht ausgereicht hätte. Außerdem ist er sich sicher, dass sich mögliche Interessenkonflikte ergeben hätten, die möglicherweise nicht nur von links und rechts, sondern dann auch von oben gekommen wären.

+ So soll der neue Aldi-Markt von der Parkplatz-Seite aussehen.

Platz werde auch für die Art Garage benötigt, in die später die Transporter fahren, die künftig Waren anliefern. Die Lastzüge rollen nicht um den Marktplatz, sondern fahren auf der Lahauser Straße, biegen nach links ab und steuern den Anlieferungsbereich an. Ob die Fahrer ihre Lastzüge vorwärts oder rückwärts in das Gebäude hineinsteuern, könne Flenker nicht sagen. Er sei für die Immobilien zuständig. Er verweist auf ein Gutachten zu den sogenannten Schleppkurven im Rahmen der Bauantragstellung. Das sei bauordnungsrechtlich geprüft und mit der Gemeindeverwaltung abgesprochen. Wo eine Einweisung der Fahrzeuge erforderlich ist, wird sie erfolgen, so Flenker.

Ob er keine Konflikte zwischen den Anlieferungsverkehr mit parkenden Autos auf den Straßen Am Marktplatz und Lahauser Straße befürchtet? Möglicherweise gebe es an den betreffenden Stellen ein eingeschränktes Halteverbot, so Flenker. Das sei aber nicht Sache von Aldi.

„Für das Bauvorhaben des neuen Aldi-Supermarktes besteht eine Genehmigung des Landkreises“, sagt Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt.

„Leider ist es bei Baumaßnahmen immer so, dass die Bauphase Unannehmlichkeiten für die Anlieger mit sich bringt.“ Nadrowski sei aber überzeugt davon, dass sich das Bild nach Abschluss der Arbeiten „ganz anders darstellen wird“. Der Marktplatz wird „um einen modernen Discounter und einen deutlich vergrößerten Parkplatz bereichert werden“, so der Rathausmitarbeiter.