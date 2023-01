Furcht vor einem Unglückstag?

Weyhe – Im ICE der Deutschen Bahn gibt es keinen 13. Waggon. In vielen Flugzeugen fehlt die 13. Sitzreihe und in so manchem Hotel gibt es weder ein Zimmer 13 noch eine 13. Etage: Wer heute einen Small Talk beginnen möchte, hat eine Steilvorlage, die mit dem besonderen Datum zusammenhängt. Fallen der 13. Tag eines Monats und der Wochentag Freitag zusammen, soll dies dem Aberglauben nach ein Tag sein, an dem besonders viele Unglücke passieren.

Belege dafür gebe es aber nicht, sagt der Wissenschaftler Gunther Hirschfelder. Der Professor forscht dazu in Regensburg. In der Vergangenheit sei dieser Tag sogar als Glückstag gewertet worden.

Wie halten es die Weyher? Gilt dieses besondere Datum für die Teilnehmer der Parkplatz-Gespräche als Glücks- oder Unglückstag oder als ein Tag wie jeder andere?

„Ich gehe normal zur Arbeit“, sagt Michelle Schröder aus Kirchweyhe. Für sie ist der heutige Tag damit ein Tag wie alle anderen auch. Die 22-Jährige will am Nachmittag ihrem Hobby nachgehen und abends ein Fitnessstudio besuchen. Sie könne sich schon vorstellen, dass andere Menschen „sich einen Film machen“. In ihrem Umfeld kenne sie niemanden, der abergläubisch sei. „Ein schlechter Tag muss nicht auf einen Freitag, den 13. fallen“, sagt sie. Jeder Tag könne ein schlechter sein. Und das Jahr hat 365 Tage. Sie lebe nach einer anderen Philosophie: „Man muss versuchen, aus jedem Tag einen guten zu machen.“ Was sie damit meint? „Man muss das tun, was glücklich macht.“ Sie selbst bekomme jedes Mal Glücksgefühle, sagt sie, wenn sie mit Fiete, dem Hund ihrer Schwester, spazieren geht. Einen Tipp hat sie noch zum Thema Glücklich sein: „Regt euch nicht über Kleinigkeiten auf!“

Ebenfalls nicht abergläubisch ist Sabrina Fischer. Die 37-Jährige aus Erichshof glaubt nicht „an solche mysteriöse Sachen“. Der Tag heute sei von anderen nicht zu unterscheiden. Einen überlieferten Tipp beherzige sie allerdings, gibt die Erichshoferin zu. Sie gehe nicht durch eine aufgestellte Klapp-Leiter hindurch. „Ich laufe lieber außen herum.“ Sabrina Fischer rät Menschen, die abergläubisch sind, „ein bisschen lockerer zu werden“. Für sie gibt es indes einen Glückstag: Es ist der erste Tag eines jeden Monats. Auf solche Tage verteilen sich ihr Hochzeitstag und die Geburtstage ihrer Kinder. So gebe es mindestens einmal je Monat einen Anlass, sich an „schöne Momente zu erinnern.“

Hat Sabrina Fischer mal einen Tag erlebt, an dem sie so richtig Pech hatte? „Nein“, antwortet sie. „Ich habe immer Glück, weil ich ein positiver Mensch bin.“

Oliver Witt könnte sich für sich selbst nicht vorstellen, dass ein Freitag, der 13. ein Unglückstag sei. „Ich habe am 13. Mai Geburtstag“, sagt der 44-Jährige. „Wenn mich mein Sohn oder meine Tochter nach meiner Lieblingszahl fragt, lautet die Antwort oft 13.“

Dass Menschen oder auch Unternehmen mit dieser Zahl ein Problem haben, und es keine 13. Etage eines Hotels oder eine 13. Reihe im Jet gebe, findet er schade. Das sei ihm aufgefallen, weil er beruflich viel in der Welt herumkommt. Er arbeitet im Vertrieb eines großen Unternehmens und ist oftmals mit dem Flugzeug unterwegs.

Oliver Witt hat mit keinem Datum ein Problem: „Ich kann mich nicht erinnern, dass mir irgend ein Tag in der Vergangenheit mir Unglück gebracht hat.“ Eher das Gegenteil sei der Fall. Allerdings könne er es verstehen, sofern Menschen Probleme wittern. „Positiv denken, nicht über den Tag nachdenken“, lauten seine Ratschläge. „Wer möglicherweise an einem Freitag, dem 13. etwas Schlechtes erlebt hat und diesen Tag als Unglückstag ansieht, wird immer wieder bestärkt.“

„Ich bin ein bisschen abergläubisch“, gesteht Anastasia Rommel. Vielleicht sei sie aber auch nur vorsichtig, sagt die 24-Jährige aus Kirchweyhe. Wenn ihr aber kleinere Malheurs passiert seien, dann an so einem besonderen Datum wie heute.

Ein Beispiel? „Ich habe daheim zwei Kinder. Der Ältere hat aus der Backschublade Speisestärke herausgeholt und sie in der gesamten Küche verteilt. Die ganze Küche war voll. Verteilte Speisestärke ist schlimmer als Mehl“, sagt sie. Mehl könne man wegwischen. Stärke hinterlasse Schlieren. „Man muss dreimal hinterhergehen.“ Sie möchte an den Tag heute nicht mit einer negativen Einstellung herangehen, hat sie sich fest vorgenommen.

An Freitag, dem 13. will die 29-jährige Marisa Wessel lieber ein bisschen vorsichtig sein, erzählt sie. Sie zähle sich selbst zwar nicht zu den Menschen, die abergläubisch seien und den heutigen Tag als ausgesprochenen Unglückstag ansehen. Das würde allerdings für andere Menschen durchaus zutreffen, sagt sie. Sie kann sich in die Denkweise dieser Menschen hineinversetzen: „Heute passiert was, weil heute ein Unglückstag ist.“ Wie bei anderen selbsterfüllenden Prophezeiungen passiere dann tatsächlich etwas, so die 29-Jährige. Sie selbst sieht den heutigen Tag vielmehr als Glückstag an: „Wichtig ist es, dass man ein Datum wie dieses mit etwas Schönem belegt und dann daran denkt.“

