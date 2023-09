Parkplatz-Gespräch in Weyhe: Wer hat noch Freizeit für sich?

Von: Sigi Schritt

Laura Jacobs (26), Jan Gillmann (40) und Sohn Bo. © Sigi Schritt

Weyhe – Die Menschen in Deutschland haben immer weniger Freizeit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Stiftung für Zukunftsfragen. Wie sieht es bei den Menschen in der Region aus? Beim Parkplatz-Gespräch zeigte sich, dass jüngere Befragte über mehr Freizeit zu verfügen scheinen als die älteren.

Silke Hillermann aus Leeste schätzt, dass sie im Durchschnitt täglich eine Stunde Zeit für sich hat, ohne andere Verpflichtungen. Am Wochenende hat die 58-Jährige stets mehr Möglichkeiten als unter der Woche. Sie arbeitet Vollzeit an einer Syker Schule und ist dort in der Leitungsebene tätig. Längere Arbeitszeiten seien eher der Normalfall als die Ausnahme. Da ihre Bildungsstätte einen europäischen Schwerpunkt habe, sei sie viel im Ausland unterwegs. Dort beginne ein Arbeitstag um 7.30 Uhr und dauere manchmal bis 22.30 Uhr. „Man sitzt abends noch zusammen. Das sind lange Tage.“ Was sie in ihrer Freizeit macht? „Im Sommer gehe ich früh ins Freibad. Das ist eine der schönsten Einrichtungen, die Weyhe zu bieten hat.“ Im Gegensatz zu vielen anderen Bädern gibt es im Wettkampfbecken eine Sportbahn, in der nur Schwimmer ihre Runden ziehen. Außerdem trainiere sie bei der DLRG. Freunde treffen und Verwandte besuchen gehören ebenfalls zu ihren Freizeitaktivitäten.

Ein Stadtbummel in Bremen, ein Kinobesuch oder einfach mal wieder in die Disco – das wünscht sich Marco Neumann für sich selbst. Längere Freizeit? Die kennt er seit sechs Jahren nicht mehr. Aber klagen wolle er nicht, sagt der 30-Jährige aus Lahausen. Er ist alleinerziehender Vater von Sohn Alex (7), der mit Behinderungen leben muss. Sein Sohn benötige rund um die Uhr Hilfe beim Essen, Trinken, Sprechen und ganz allgemein.

Marco Neumann komme zurecht, sagt er, auch wenn er, wie er sagt, an seine Grenzen stößt. „Das ist mein Sohn, das muss ich durchziehen.“ Während sein Kind in der Schule ist, geht er einkaufen und erledigt den Haushalt. Wenn es die Zeit erlaubt, geht er schwimmen. Seine Liebe zu dem Kind sei grenzenlos, sagt er, deshalb mache er so viel für Alex.

Juliana von Müller (22) aus Lahausen. © Sigi Schritt

Juliana von Müller aus Lahausen hat bis vor ein paar Tagen in Weyhe ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Jetzt warte sie auf ihr Abschlusszeugnis, das ihr Engagement dokumentiert. „Das benötige ich, um zu studieren“, erklärt sie. Beim FSJ habe sie in Vollzeit gearbeitet, sagt sie. Allerdings war ihr Feierabend nicht um 16 Uhr wie bei vielen anderen, sondern viel später. Es habe sich dann so spät nicht mehr gelohnt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Bremen zu fahren, sagt sie.

Was sie in den vier bis fünf Stunden Freizeit gemacht hat? Serien anschauen und mit ihrem Kater kuscheln. Am Wochenende besuche sie ihren Freund in Hannover.

Wie sich ihr Freizeitverhalten ändern wird, können Laura Jacobs (26) und Jan Gillmann (40) noch nicht sagen. Sie sind frischgebackene Eltern von Bo, der jetzt sieben Wochen alt ist. Davor hätten sie im Schnitt zwei bis drei Stunden am Tag Zeit gehabt, schätzen sie. „Im Moment versuchen wir, gemeinsam zu essen“, sagt Jan Gillmann. Das sei gar nicht so einfach. „Das Kind geht vor. Es wird gestillt. Das kann zwischen 30 Minuten und einer Stunde dauern.“ Ein gemeinsames Abendessen zu planen, sei eine Herausforderung.

Vor der Geburt waren beide Elternteile berufstätig, jetzt ist es nur noch der Familienvater. Es wäre schön, wenn beide Zeit für den Sohn hätten, sagen sie. Der 40-Jährige arbeitet neun Stunden am Tag und hat einen Arbeitsweg von 60 Kilometern, hin und zurück. Täglich stehe er eine Stunde im Stau. Das reduziere die Freizeit.

Auch wenn die Freizeit knapp wird, will er zwei Dinge weitermachen: Er organisiert für Menschen mit wenig Zeit „die kleinen Abenteuer im Alltag“. Alle Teilnehmer der Gruppe sind mit geländegängigen Fahrzeugen unterwegs. Ziel ist es, die eine oder andere Nacht in der Natur zu verbringen. Außerdem führt er seit mehr als sieben Jahren ein Fototagebuch auf Instagram. „Jthage“ heißt es.

Finn Völcker (19) aus Habenhausen. © Sigi Schritt

Deutlich mehr Freizeit haben zwei Jugendliche und zwei junge Erwachsene, mit denen wir auf dem Parkplatz ins Gespräch kommen. Der ehemalige Sudweyher Finn Völcker wohnt jetzt in Habenhausen. Er hat in diesem Jahr sein Abitur in Syke gemacht und überbrückt die Zeit, bis er als Werkstudent bei Mercedes in Bremen anfängt. „Ich gehe drei- bis viermal wöchentlich ins Fitnessstudio“, sagt er. Außerdem will er Wirtschaftswissenschaften studieren. „Das war mein Schwerpunkt an der BBS.“ Bis er studiert und im Mercedes-Werk anfängt, hat er den ganzen Tag Freizeit. Das genießt er. „Für mich ist es, als hätte ich lange Sommerferien.“

Marcel Kühn (19) aus Kirchweyhe. © Sigi Schritt

Bis zu sechs Stunden Freizeit für sich hat Marcel Kühn. Der 19-Jährige aus Sudweyhe nutzt das schöne Wetter, um den Tag mit Freunden an der Alten Weser zu verbringen. „Wenn es regnet, bin ich zu Hause und produktiv im Haushalt.“ Er wohnt bei seiner Mutter und hilft zum Beispiel beim Wäschewaschen oder putzt die Wohnung mit. Außerdem liebt er es, auf seinem Bett zu liegen und Serien auf Netflix oder Disney Plus zu schauen. Aktuelle Lieblingsserie? „Snowfall“.

Zocken, wie es laut Studie viele andere Bürger im Land gerne tun, sei nicht sein Ding. Lieber gehe er zum Training nach Bremen. Sein Sport sei American Football. Er möchte Freizeitwissenschaften studieren, zumal er mit der Arbeit in einer Eventagentur aufgewachsen ist und sich vorstellen kann, die Firma zu übernehmen. „Man arbeitet für die Freizeit anderer Leute.“

Auf bis zu sechs Stunden Zeit kommt Finn Seidel (21) aus Bruchhausen-Vilsen. Er trifft sich mit Freunden, besucht Spiele von Werder Bremen oder kickt selbst – beim SV Dreye. Partys am Wochenende runden seine Freizeitgestaltung ab.

Finn Seidel (21) aus Bruchhausen-Vilsen. © Sigi Schritt

Feiern, Fußball spielen und Freunde treffen – das steht bei Arne Sievert (22) aus Kirchweyhe hoch im Kurs. Zurzeit testet er Restaurants, um seinen Geschmackshorizont zu erweitern. Abends zockt er an der Playstation und ist über das Internet mit anderen Freunden verbunden, die wie er ein gemeinsames Spiel spielen.

Arne Sievert (22) aus Kirchweyhe. © Sigi Schritt

