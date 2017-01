Paradies aus Werkzeugen, Hölzern, Schrauben und Garn

Jugendtraum Drechseln: Gisela Springer liebt das Filigrane

+ © Maren Jensen Gisela Springer spannt Holz in ihrer Drechselbank. Bis die Maschine im Winter in Schwung kommt, dauert es einige Zeit. © Maren Jensen

Kirchweyhe - Von Maren Jensen. In einer weißen, unscheinbaren Garage an der Bahnhofstraße verbirgt Gisela Springer einen ihrer größten Schätze: Ihre Drechselmaschine. Mit ihr formt die 71-Jährige kunstvolle Figuren, Schreibwaren und Kerzenhalter. Ein Paradies aus Werkzeugen, exotischen Hölzern, Schrauben und Nähgarn befindet sich in dem kleinen Raum. Die Drechslerin hat mit Klöppeln noch ein zweites, außergewöhnliches Hobby.

Zufrieden sitzt Gisela Springer in ihrem Wohnzimmer zwischen den verschiedensten Figuren, Bildern und Gegenständen, die sie und ihr Mann fast vollständig selbst gefertigt haben. „Ich war schon immer handwerklich begabt und bin jemand, der nicht stillsitzen kann“, sagt sie. Immer müsse sie etwas zu tun haben. Gerade arbeitet Springer an einem Tuch, für das sie 80 Klöppel benötigt: kleine, spindelförmige, aus Holz gefertigte Spulen. Bei der Handarbeitstechnik werden diese mit Garn umspannt. Springer widmet sich dem modernen Klöppeln. Sie fertig keine weißen Spitzendeckchen an, sondern macht Tücher, Fensterdeko und Bilder. „Ich brauchte noch eine Beschäftigung für den Winter“, sagt sie.

Nach dem Tod ihrer Mutter fand Springer eine Kiste voller selbstgeklöppelter Tischläufer und Decken. Seit fünf Jahren ist sie Mitglied in einer Klöppelgruppe in Hoya und gibt einer fünfköpfigen Kindergruppe Unterricht in der Handwerkskunst.

In diesem Jahr kombinierte Springer zum ersten Mal ihre beiden Hobbys Drechseln und Klöppeln. Mehrere Tage benötigte sie, um Engelsfiguren zu fertigen, die in verschiedenen Größen in ihrem Wohnzimmerschrank stehen. Besonders liebt sie die Figur aus Grenadillholz. Das Material ähnelt mit seiner dunklen Farbe Mahagoni, hat jedoch eine leichte Maserung. Wegen der enormen Härte lassen sich in den Werkstoff gut exakte und scharfe Kanten drechseln.

„Natürlich versuche ich nur heimische Hölzer zu nutzen, aber die exotischen Arten reizen einen schon. Es ist schon erstaunlich, wie sich alleine die deutschen Hölzer in Geruch und Struktur unterscheiden“, sagt sie. Das Wissen darüber habe sich die 71-Jährige in den vergangenen Jahren selbst angeeignet.

+ Gisela Springer erschafft beim Klöppeln mit spindelförmigen Hölzern filigrane Muster. © Maren Jensen Seit 2008 drechselt die Weyherin. „Das war schon immer mein Jugendtraum“, sagt sie. Zwischen 1.200 und 1.700 Umdrehungen schafft die 140 Kilogramm schwere Maschine in ihrer Werkstatt pro Minute. Für Schleifarbeiten dreht sie 3 000 Mal pro Minute. Die gelernte technische Zeichnerin arbeitete während ihrer Berufstätigkeit an Maschinen. „Ich liebte aber immer am meisten den Geruch von Holz“, sagt sie.

Wer sie fragt, woher sie kommt, erhält die Antwort: aus ganz Deutschland. Gisela Springer ist in Hamburg geboren, in Braunschweig aufgewachsen, in der Jugend in den Schwarzwald gezogen und in den 1970er-Jahren zurück in den Norden nach Bremen gekommen. Seit fast 14 Jahren lebt sie in Kirchweyhe.

Wegziehen möchte sie nicht mehr. „Wir waren immer da, wo mein Vater Arbeit gefunden hat“, sagt sie. Besondern an ihre Kindheit in Braunschweig kann sie sich noch gut erinnern. „Wir haben immer mit Kreiseln gespielt, die man mit einem Band gedreht und mit einer Peitsche versucht hat, weiter zu drehen“. Genau dieses Spielzeug verkaufte Springer in diesem Jahr auf Veranstaltung der Weyher Hobbykünstler in der KGS Leeste Mitte November. Zwei Exemplare gingen über den Tisch. Besonders die ältere Generation könne sich noch an das mittlerweile fast kaum gebräuchliche Spielzeug erinnern.

Die Hölzer bekam die Hobby-Drechselin zunächst von ihrem Bruder, einem Schreinermeister. Später suchte sie sich ihre eigenen Liferanten. Ihre Kugelschreibersätze bezieht die Weyherin aus Bayern, die Hölzer aus Nordrhein-Westfalen. Die Inspiration für ihre Werke findet Springer häufig bei anderen Künstlern. Am besten verkaufen sich Springers gedrechselten Schreibgeräte. Kugelschreiber in den unterschiedlichsten Formen und Farben, Druckbleistifte mit fein eingearbeiteten Metallringen und Füller mit edler Tinte entstehen täglich in Springers Hobby Werkstatt.

1,5 Stunden braucht sie für einen Stift. „Die Arbeit fordert höchste Konzentration und regt meine grauen Zellen an“, sagt sie. Erst vor kurzem kaufte sich die 71-Jährige einen Fernseher. Viel aktiver sei sie mit ihrem Smartphone und Laptop – regelmäßig sucht sie im Internet nach neuen Drechsel- oder Klöppelideen. Stolz zeigt sie Fotos ihrer Ausstellung und Entwürfe. „Ich bin einfach nicht der Typ, der in der Ecke sitzt und Däumchen dreht“, sagt sie. Solange ihr Körper mitspielt, möchte die Seniorin mit ihrer Arbeit weitermachen und ihre Kunstwerke präsentieren.