„Pakete dem Zusteller mitgeben“

Deutsche Post schließt Annahmestelle in ehemaliger Bäckerei Grimpo „ersatzlos“

+ Vor der Schließung der Bäckerei: Petra Grimpo betreibt neben dem Verkaufsraum auch die Post-Annahmestelle. - Foto: Schritt

KIRCHWEYHE - Von Sigi Schritt. Der Briefkasten vor dem Gebäude erinnert noch daran, dass die ehemalige Bäckerei Grimpo in Kirchweyhe bis Ende Juni in ihren Verkaufsraum auch eine Annahmestelle für Post integriert hatte. Ob der gelbe Kasten allerdings entfernt wird, jetzt, wo es dort keinen Post-Shop mehr gibt, konnte gestern auf Anfrage eine Sprecherin der Deutschen Post nicht sagen. Der Konzern suche derzeit nicht nach einem Ersatzgeschäft, weil sich ein Postbank-Finanzcenter wenige hundert Meter entfernt an der Bahnhofsstraße – in Sichtweite des Marktplatzes – befindet.