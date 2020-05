Osterfeuer-Strauchschnitt: Abgabe am Samstag gratis

Weyhe – So mancher Weyher hat noch einen großen Haufen mit Strauchschnitt daheim, der auf einem Osterfeuer hätte verbrannt werden sollen.

Da aber alle Osterfeuer wegen der Corona-Krise bekanntlich abgesagt worden sind, sind diese Weyher auf ihrem Strauchschnitt sitzen geblieben. Für diese Bürger hat die Gemeinde eine Möglichkeit geschaffen, das Zeug gratis zu entsorgen. Dafür arbeitet die Verwaltung mit der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) zusammen. Morgen können also die nicht entzündeten Osterfeuer zu Grabe getragen werden.

Wie Sebastian Kelm, Pressesprecher der Gemeinde, gestern betonte, könne Strauch- und Buschwerk kostenlos bei Selbst-Anlieferung beim Lagerplatz der Gemeinde Weyhe an der Straße „Im Bruch“ (gegenüber der Baumschule Lehmann) an zwei Terminen abgegeben werden. Diese sind an den beiden Samstagen, 9. und 16. Mai, jeweils in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, teilt die Gemeinde mit. Das Angebot bezieht sich allerdings ausschließlich auf Strauch- und Buschwerk. Sonstige Gartenabfälle wie Grünschnitt oder Laub seien von dem Gratis-Service ausgeschlossen.

„Aufgrund der Brut- und Setzzeit ist es erforderlich, vor dem Aufladen des Buschhaufens diesen auf Gelege von Vögeln durchzusehen“, so Grünplaner Thomas Krause. Werden dabei Nester entdeckt, dürfen diese Brutstätten unter keinen Umständen zerstört werden. „Der Buschhaufen muss dann zu einem späteren Zeitpunkt entsorgt werden“, so der Rathaus-Mitarbeiter. Das angelieferte Material werde zum Selbstkostenpreis geschreddert und von der AWG weiterverwertet, heißt es in der Pressemitteilung. „Die entstehenden Kosten dafür sowie für den Transport des Häckselguts übernimmt die Gemeinde“, betont Pressesprecher Sebastian Kelm.