Ortsbrandmeister: „Der Star ist das Rettungszentrum“

Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz laden zum Tag der offenen Tür für 20. August ein / Kinderprogramm / Rundgänge in der Zeit von 11 bis 17 Uhr

+ Diese Waschhalle darf nicht nur die Leester Feuerwehr benutzen. Andere Weyher Wehren haben ebenfalls die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge per Hochdruckreiniger zu säubern. - Foto: Schritt

ANGELSE - Von Sigi Schritt. Seit wenigen Wochen verfügt die Gemeinde im neuen Rettungszentrum an der Angelser Straße über einen Stabsraum, in dem die Feuerwehr bei einer Großschadenslage ihren Einsatz koordinieren kann. Ein Funkraum daneben bildet dabei die Kommunikationszentrale. Wer einen Blick in diese Räume werfen möchte, hat dazu am Sonntag, 20. August, Gelegenheit. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr laden die Leester Feuerwehr und die Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Besucher dürfen sich bei der Feuerwehr ebenso umschauen wie in der DRK-Wache nebenan. Für Essen und Getränke sowie für ein Kinderprogramm wird gesorgt, verspricht der Ortsbrandmeister Jonas Baum. Besondere Vorführungen seien nicht geplant, so Baum. „Der Star ist das Rettungszentrum.“