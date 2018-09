Orgelkonzert in Leeste

Jens-Peter Enk spielt festliche Werke

Leeste - „Organo Festivo“ lautet der Titel eines Orgelkonzertes, das Jens-Peter Enk am Samstag, 8. September, um 19 Uhr an der restaurierten Furthwängler-Orgel in der Marienkirche in Leeste gibt. Laut einer Ankündigung der Kirchengemeinde erklingen festliche Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Böhm, Felix Mendelssohn Bartholdy, Margaretha Christina de Jong, Andre Knevel und Denis Bedard.