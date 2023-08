Open-Air-Sommer auf dem Marktplatz: Weyher Theater zieht Bilanz

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Letzte Chance: Heinz-Hermann und Patrick Kuhlmann sowie Bürgermeister Frank Seidel rufen zum Besuch der drei vorerst letzten Open-Air-Vorstellungen von „Heiner, Sascha und die andern“ auf. © Dierck Wittenberg

Die, die da waren, hatten ihren Spaß: Das ist ein Teil der Bilanz, die das Weyher Theater zum Ende der Open-Air-Saison zieht. Der andere: Es sind zu wenige Zuschauer gekommen.

Weyhe – 817 Zuschauern bietet die große Open-Air-Tribüne Platz, die das Weyher Theater auf dem Marktplatz errichtet hat. Sieben von zehn Aufführungen der Musikkomödie „Heiner, Sascha und die andern“ sind inzwischen über die Freilichtbühne gegangen. Am heutigen Freitag, Samstag und Sonntag sticht das Kreuzfahrtschiff „Toscabella“ für vorerst drei letzten Male in See.

Vor den verbleibenden Terminen haben Theater-Geschäftsführer Heinz-Hermann und sein Sohn Patrick Kuhlmann auf Einladung der Gemeinde Bilanz gezogen. „Es ist eine gemischte Bilanz“, sagte Patrick Kuhlmann, beim Theater unter anderem als Assistent der Geschäftsführung tätig, nach einem über weite Strecken regnerischen Sommer.

Open-Air-Bühne des Weyher Theaters nur knapp zur Hälfte ausgelastet

„Die, die da sind, feiern das total“, sagte er. Vollauf zufrieden sind die Theater-Macher mit der Stimmung bei und den Rückmeldungen des Publikums nach den Aufführungen. Indes sind nicht so viele Zuschauer gekommen, wie man es sich beim Theater gewünscht hätte. Sie seien „enttäuscht“, dass die Zuschauer nicht in größerer Zahl gekommen seien, sagte Heinz-Hermann Kuhlmann beim Pressegespräch.

Der Geschäftsführer des Privattheaters nannte für den Open-Air-Sommer 2023 eine Auslastung von rund 48 Prozent und eine Zuschauerzahl von 4800. Heinz-Hermann Kuhlmann zufolge sind 480 für eine Vorstellung verkaufte Karten das beste Ergebnis dieses Sommers gewesen.

Für eine schwarze Null hätte das Theater eine höhere Auslastung gebraucht

Voll ausgelastet war die Marktplatz-Tribüne in diesem Sommer demnach bei nur einer Gelegenheit. Das erste der beiden Heimspiele von Arnd Zeigler mit seiner „wunderbaren Welt des Fußballs“ waren restlos ausverkauft. Diese Abende hat aber die Gemeinde veranstaltet, beim Ticket-Verkauf vom Theater unterstützt.

Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Zahlen dieses Theater-Sommers sagte Kuhlmann senior: Das Ziel sei immer eine schwarze Null. Aber: „Dafür hätten wir 60 Prozent gebraucht.“ Gleichwohl strahlen die Theater-Männer Optimismus aus. Heinz-Hermann Kuhlmann nutzt die Gelegenheit des Pressegesprächs im Rathaus, um die Werbetrommel zu rühren: „Bis zum Ende der Woche dürfen die Leute noch mal dieses tolle Stück sehen“, sagte er.

Party-Stimmung auch bei „Heiner, Sascha und die andern“ – auch bei Regenwetter

Dass die verbleibenden drei Termine das Ergebnis noch so weit verbessern können – das Ziel einer schwarzen Null zu erreichen – das halten Patrick und Heinz-Hermann Kuhlmann für unwahrscheinlich. Schon, weil am heutigen Freitag wieder ein Gewitter erwartet wird.

Zum positiven Teil der Bilanz gehört Heinz-Hermann Kuhlmanns Feststellung, dass auch 4800 verkaufte Karten eine Hausnummer seien. Und das auch bei 400 Zuschauern richtig gute Stimmung aufgekommen sei – der das Wetter keinen Abbruch getan habe. Die Party sei bei Regen oftmals größer ausgefallen, als wenn die Sonne schien.

Und Regen gab es seit der Premiere von „Heiner, Sascha und die andern“ mehr als einmal. Die Premiere am 4. August wurde nur von einem harmlosen Regenschauer begleitet, schrieb die Kreiszeitung in ihrer Besprechung. Am Tag danach folgte ein Gewitter, das die Verantwortlichen zur zwischenzeitlichen Evakuierung zwang – Bühne und Tribüne sind Metallkonstruktionen. „Das ist super professionell gelöst worden“, so Bürgermeister Frank Seidel, der bei jener Aufführung dabei war. Nach dem Premierenwochenende wurde das Wetter besser, dann hat es wieder geregnet – etwa so fiel der Wetter-Rückblick von Heinz-Hermann Kuhlmann auf den bisherigen Theater-Sommer in Weyhe aus.

Kultur nach Corona: Theater-Geschäftsführer schlägt Alarm

Der Geschäftsführer wies in diesem Zusammenhang, ähnlich wie bei einer früheren Gelegenheit, auf Alarm-Zeichen in der gesamten Kultur hin – die das Land Niedersachsen erkannt und auf sie mit einem neuen Hilfsprogramm reagiert habe. „Nach Corona bleiben die Leute weg“, stellte Kuhlmann fest. „Es reicht nach jetzigem Stand für die Kultur nicht zum Überleben“, sagte er. Als Beispiel führte er die Abonnement-Zahlen beim Weyher Theater an: Vor Corona seien es 3500 Abos gewesen, aktuell sei man bei 1600. Als weiteres Problem nannte er den Personalmangel.

Eine weitere Beobachtung, die Heinz-Hermann Kuhlmann zufolge auch andere Theater machten, laute: Die Menschen planen ihre Besuche seit der Pandemie nicht mehr langfristig, sondern entscheiden sich kurzfristig, eine Aufführung zu besuchen. Das erschwert die Planung. Umgekehrt wies Patrick Kuhlmann darauf hin, dass spontane Theater-Besuche fast immer möglich seien: „Wir haben Karten“, das sei die wichtige Botschaft.

Theater und Open-Air-Bühne auf dem Marktplatz sind Aushängeschilder für Weyhe

Der Gemeindeverwaltung bescheinigte Heinz-Hermann Kuhlmann, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu tun, was sie zur Unterstützung tun könne. Bürgermeister Seidel zufolge wurde dem Theater die Gebühr für die Sondernutzung des Marktplatzes erlassen. Das Weyher Theater bezeichnete Seidel als Aushängeschild für die Gemeinde.

Und ihrerseits ist die Freiluft-Bühne ein Aushängeschild für das Weyher Theater. Ob die Bühne schon im kommenden Jahr wiederkehren soll, ist laut Patrick Kuhlmann noch offen. Aber es werde wieder Open-Air-Theater auf dem Marktplatz geben, bestätigte Heinz-Hermann Kuhlmann.