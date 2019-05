One-Way-Ticket nach Namibia: Claudia und Hermann Tülp wandern aus

Alina Astl probiert in einem Museumsdorf in Namibia aus, wie die Menschen früher Feuer gemacht haben.

Leeste – Manche Begegnungen können Weichen für das ganze Leben stellen: So etwas hat die 49-jährige Claudia Tülp erlebt – im Alter von 24 Jahren. Die Weyherin ist sich sicher, dass ohne dieses Zufallstreffen in einer Kneipe sie nicht im September mit ihrem Mann Hermann (64), Hund Chico sowie Katze Muli nach Namibia auswandern würde.

Claudia Tülp blickt zurück: Vor 25 Jahren lernte die Leesterin in Bremen zwei junge Namibianer kennen. „Ich wunderte mich, dass sie eine weiße Hautfarbe hatten. Ich glaubte aber erst, dass sie wirklich aus Afrika stammen, als sie ihren Ausweis zeigten.“ Aus jener Kneipenbegegnung mit den Nachfahren von Kolonialisten wurde eine Freundschaft mit Tiefgang.

„Namibia war früher eine deutsche Kolonie. Viele Eltern schicken ihre Kinder für die Ausbildung in die Bundesrepublik.“ Tülp hatte schnell festgestellt, dass einer der jungen Männer in Kirchweyhe untergebracht war, weil seine Tante dort wohnte. Als die beiden Namibianer zu Weihnachten zurückwollten, haben sie die Weyherin gefragt, ob sie mitkommen will. Sie wollte und hat sich sofort in Land und Leute verliebt.

Die Weyherin verbrachte in dem afrikanischen Staat so manchen Urlaub und lernte weitere Freunde kennen. Auch nach der Familiengründung blieb Namibia ihr Sehnsuchtsziel Nummer 1: Flüge waren an Ostern billig, so suchte die jüngste Tochter Alina die bunten Eier nicht in einem Weyher Garten, sondern in der Wüste.

+ Geben Leester Idylle auf: Hermann und Claudia Tülp mit Tochter Alina Astl. © Sigi Schritt

Was Claudia Tülp an Namibia so schätzt? „Es ist die unendliche und abwechslungsreiche Landschaft, die mich fasziniert“, sagt sie. Es gebe nicht nur die Weite, sondern die Berge und den Busch sowie die Atlantikküste. „Hat es einmal geregnet, entstehen wunderbare Blumenwiesen. Für die Menschen ist es das Schönste, was sie je gesehen haben.“ Wenn sich die Sonne „einmal ins Herz gebrannt hat, dann wirst du das Land nie wieder los“. Die Weyherin will in Namibia mehr Lebensqualität gewinnen. In Europa bestimme Hektik das Leben, in Namibia könne sie „den Moment besser genießen“.

Außerdem möchte die Auswanderin sich als Gründungs- und Vorstandsmitglied um das Hilfswerk „Living Culture Namibia“ kümmern, das Einheimische mithilfe von Museumsdörfern in Lohn und Brot bringt. In Deutschland wird Geld gesammelt, um die fünf Museumsdörfer, jedes laut Tülp so groß wie ein Fußballplatz, auszustatten. „Die Himbas legen für den Besuch von Touristen ihre Jeans ab, malen ihre Haut rot an und tragen Lendenschurz.“ Die Weyherin will darauf aufpassen, dass sich das Projekt finanziell trägt.

Lebendige Museen in Namibia - dem Alltag traditioneller Volksgruppen ganz nah © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp © Claudia Tülp

Anwesen in neuer Heimat schon gekauft

Claudia Tülp und ihr Ehemann Hermann haben kürzlich ihr Haus in Leeste verkauft und in ihrer neuen Heimat ein Anwesen erworben. Es befindet sich in der Küstenstadt Swakopmund. Sie liegt am Atlantik, sieben Autostunden westlich der Hauptstadt Windhoek. Die Stadt wurde 1892 von deutschen Kolonisten gegründet, so Tülp.

Künftig wohnen die Tülps auf einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück in einem Haus, das eine Einliegerwohnung hat. „Wir haben Gästezimmer und hoffen auf Besuch aus Deutschland“, so Hermann Tülp. Der frischgebackene Rentner freut sich ebenfalls auf ein neues Leben in der Urlaubsregion von Namibia. Der 64-Jährige ist fasziniert vom Leben dort. „Wir haben eine sehr gute Ärzteversorgung. Und der Hygienestandard in den privaten Krankenhäusern sei ebenfalls sehr hoch. Dort gibt es die neueste Siemenstechnik.“ Am neuen Wohnort sei auch das Internet schneller als in Weyhe. „Der Netto-Markt um die Ecke heißt dort Spar und hat deutsche Produkte“, sagt die Auswanderin. Zum größten Teil wird dort Deutsch, aber auch Englisch und Afrikaans gesprochen“, sagt die Auswanderin. „Ab 55 Jahren ist man dort Rentner und bezahlt dort sogar weniger für Wasser, Strom und bekommt einmal in der Woche im Supermarkt Prozente.“ Allerdings gibt es dort kein Sozialsystem wie in Deutschland. Man müsse privat vorsorgen.

Was das Paar vermissen wird? Die Feste auf dem Kirchweyher Marktplatz, die Besuche im Weyher Freibad, die vertrauten Gesichter von Freunden und Bekannten sowie die betagten Mütter über 80 Jahren, die ebenso in Deutschland bleiben wie die erwachsenen Kinder Alina und Jasna.

Ob Claudia Tülp eine Rückkehr ausschließt? „Nein“, sagt die Leesterin. „Vielleicht wird das Leben dort auch langweilig.“ Ihr Arbeitgeber habe sie zumindest für zwei Jahre freigestellt.

Weitere Infos auf www.lcfn.info/de