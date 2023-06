Warnstreik bei Edeka Foodservice in Weyhe

Von: Sigi Schritt

Teilen

Fordern 13 Prozent mehr Geld: Die Mitarbeiter des Unternehmens Edeka Foodservice. Sie setzen sich lautstark für Lohnerhöhungen ein. © Sigi Schritt

Mitarbeiter legen Arbeit nieder und lassen Lieferverkehr nicht durch.

Weyhe – „Ohne uns kein Geschäft. Ohne uns kein Geschäft.“ Diesen Spruch skandieren die Beschäftigten der Firma „Edeka Foodservice“ lautstark wieder und wieder. Rund 90 Angestellte von mehr als 200 Mitarbeitern seien nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch ab 1 Uhr am Standort in Weyhe in den Ausstand getreten. Die ersten vier, fünf Lastwagen seien noch entladen worden, dann habe sich der Verkehr gestaut. Viele Fahrer seien wieder weggeschickt worden, berichtet Hans-Markus Kaiser. Der 55-jährige Berufskraftfahrer sitzt nicht nur im Betriebsrat des bestreikten Unternehmens, sondern ist ebenso Mitglied der Verdi-Tarifkommission.

Auf den Ladeflächen sei alles Mögliche gewesen: Auch Obst, Gemüse. Aber die Laster hätten Kühlung an Bord, so der 55-Jährige. Tabakwaren könnten am Donnerstag allerdings nicht ausgeliefert werden. Alle betroffenen sogenannten Kommissionierer hätten sich am Warnstreik beteiligt. Und sicher würde der eine oder andere Auftrag nicht erledigt, ist Kaiser überzeugt. Erst kurz vor Mitternacht sollte der Streik beendet werden.

Worum geht es? „Das ist ein Warnstreik“, erklärt Kaiser. „Wir streiken, um die laufenden Tarifverhandlungen im Einzel- und Genossenschaftsgroßhandel zu unterstützen.“

Forderung nach 13 Prozent mehr Lohn und Anrechnung auf die Rente

Es sei ein komplexes Paket, was die Beschäftigten fordern, sagt das Verdi-Mitglied. „Wir fordern eine tabellenwirksame Lohnerhöhung von 13 Prozent.“ Es gehe nicht nur um mehr Geld. Die Erhöhung müsse auf die Rente angerechnet werden. Der Arbeitgeber wolle dagegen 700 Euro als Einmalzahlung zahlen. Das sei nicht rentenwirksam, hält der 55-Jährige dagegen. „Wir wollen 13 Prozent mehr Geld, mindestens aber 400 Euro mehr, um vor allem die unteren Lohngruppen besserzustellen“, so Kaiser.

Aufgrund der politischen Lage soll der neue Tarifvertrag nur für zwölf Monate abgeschlossen werden. „Der letzte Tarifvertrag hatte eine Laufzeit von 24 Monaten“, erinnert er. Und der reale Lohn werde durch die Inflation aufgezehrt, ausgelöst etwa durch den Krieg in der Ukraine. Außerdem wisse niemand, wie sich die Klimadiskussion und die daraus resultierenden Maßnahmen auf die Wirtschaft auswirken.

Reallohn werde durch die Inflation aufgefressen

Tobias Uelschen, Gewerkschaftssekretär bei Verdi für den Handel in Bremen und Nordniedersachsen, kritisiert, dass Edeka ein sogenannter Krisengewinner sei. Neben Edeka sitzen Arbeitgebervertreter von Rewe, Penny und Metro mit am Verhandlungstisch. Die Unternehmen setzen Milliarden um. Und die Beschäftigten können von ihrem Tariflohn gerade so leben. Reich werden sie mit ihrem Lohn nicht. „Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen im Handel, die am Monatsende nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen“, sagt Uelschen. Deshalb hoffe er auf ein neues Angebot der Arbeitgebervertreter. In der zweiten Verhandlungsrunde habe es kein neues gegeben.

Sitzen vor dem Eingang des Edeka-Lager-Geländes und informieren Berufskraftfahrer über ihren Streik. © Schritt, Sigi

Der Streik in Dreye, aber auch die in anderen Betrieben erhöhe den Druck. Der Gewerkschaftssekretär bezeichnet den Streik in Weyhe als „großartig“. Die Beteiligung sei dort doppelt so hoch wie vor zwei Jahren.

Demonstrativ haben diese Angestellten die Arbeit niedergelegt. Sie bekommen aus der Verdi-Streikkasse Ausfallgeld. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Da sich die Streikenden für den Mittwoch nicht angemeldet hätten, würden sie für diesen Tag nicht bezahlt. Es gebe aber Streikgeld von der Gewerkschaft, die den Verdienstausfall begleiche.

Wie hat der Arbeitgeber reagiert? Der Betriebsrat ist zufrieden: Niemand bekam Hausverbot, es mussten keine zusätzlichen Toiletten angemietet werden, und wenn es geregnet hätte, hätten wir uns unterstellen können.