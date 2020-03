Ohne Ehrenamtliche wäre vieles unmöglich

Kirchweyhe - Von Heiner Büntemeyer. Die große Werbekampagne des DRK-Kreisverbandes vor 50 Jahren machte sich noch bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Kirchweyhe bemerkbar. Denn die Vorsitzende Ingrid Söfty, ihr Stellvertreter Hans-Heinrich Meier sowie der stellvertretende DRK-Kreisvorsitzende Erich Oruc zeichneten 47 Mitglieder für ihre 50-jährige Mitgliedschaft im Ortsverein aus.

In ihrem Jahresbericht erinnerte die Vorsitzende an zahlreiche Aktionen, die nicht möglich gewesen seien wenn nicht so viele Ehrenamtliche zur aktiven Mitarbeit bereit gewesen wären. Auch 2019 steuerte Kurt Schirrmacher wieder einen Hilfstransport nach Witebsk/Weißrussland, die Kreis-Seniorenheime Bruchhausen-Vilsen, Barrien und Syke wurden besucht, es gab eine Knochenmark-Typisierungsaktion, monatliche Seniorentreffen im Martha-Schubert-Haus unter der Leitung von Marietta Garlich, und viermal wurde Blut gespendet.

Diese Blutspendeaktionen mit insgesamt 968 Teilnehmern seien nicht folgenlos geblieben. Die Aktion im Sommer wurde wegen der unerträglichen Hitze und nachdem einige Personen kollabiert waren, von Ingrid Söfty kurzerhand abgebrochen. Das hat zur Folge, dass der Blutspendedienst in diesem Jahr im Sommer keine Blutspendenaktion in Kirchweyhe anbietet. Beim Blutspende-Termin Ende Dezember verlor Söfty eine Wette gegen Bürgermeister Frank Seidel, als sie die Teilnehmerzahl viel zu niedrig vorhergesagt hatte. Die Wette soll am 22. März beim Frühlingsfest eingelöst werden, wenn der Ortsverein auf dem Gelände vor der Kreissparkasse eine Torwand aufbaut und treffsichere Teilnehmer Schokoküsse gewinnen können.

Steigende Zahlen meldete Elisabeth Müller aus dem Kleidershop. Sowohl die Anzahl der Kunden als auch die der gespendeten Kleidung sei spürbar gestiegen. Sie und ihr engagiertes Team appellierten allerdings an die Kleiderspender, nur tragbare Bekleidung abzugeben. Kleidung, die nicht mehr getragen werden kann, müsse in Altkleidercontainern entsorgt werden. Ingrid Söfty gab außerdem zu bedenken, dass diejenigen, die diese Kleidung erwerben, sich auch gerne modisch kleiden möchten.

Das Frühlingsfest wird am 22. April veranstaltet. Neben den Genkys, die bei keiner Feier des DRK-Ortsvereins fehlen, werden die Syringa Sisters aus Stuhr für musikalische Unterhaltung sorgen. Bei der Adventsfeier werden die Genkys wieder von den Leester Schlickrutschern musikalisch unterstützt.

Termine

Die Blutspendetermine: 3. April, 25. Oktober und 29. Dezember. Am 8. Juli veranstaltet der Verein eine Fahrt in die Lüneburger Heide.